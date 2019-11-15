В Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего Романа Логинова

Волонтеры «Лиза Алерт Башкоростан» объявили о начале поисков 16-летнего парня из Уфы. Сообщается, что Роман Логинов ушел из дома вчера, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: темно-русые волосы, голубые глаза, среднее телосложение, рост около 165-170 сантиметров.

Был одет в красно-синюю куртку с капюшоном, белую рубашку, темно-синие брюки, темные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении парня, волонтеры просят сообщить эту информацию по телефону 8 800 700 54 52.