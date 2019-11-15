В Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего Романа Логинова
15 ноября, 13:53ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза-Алерт
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Подросток пропал вчера, 14 ноября.
Волонтеры «Лиза Алерт Башкоростан» объявили о начале поисков 16-летнего парня из Уфы. Сообщается, что Роман Логинов ушел из дома вчера, с тех пор о нем ничего неизвестно.
Приметы: темно-русые волосы, голубые глаза, среднее телосложение, рост около 165-170 сантиметров.
Был одет в красно-синюю куртку с капюшоном, белую рубашку, темно-синие брюки, темные кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении парня, волонтеры просят сообщить эту информацию по телефону 8 800 700 54 52.
Медиакорсеть вчера также обращала внимание на поиски пропавшего по дороге в больницу Артура Саляева. Он ушел на процедуру гемодиализа и пропал. Поиски все еще актуальны.
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