В Башкирии пациенты больницы жалуются на отсутствие хлеба

«Не все пациенты могут физически и имеют средства,чтобы спуститься в буфет и выйти в магазин за ним. И вообще, законно ли это? Это ведь уменьшение калорийности. Соответствует ли это стандартам питания в лечебных учреждениях? У пациентов диализного отделения она также хочет отменить сухой паек, ссылаясь на то, что нигде в центрах не кормят. Хотя это неправда. Есть городские пациенты, а есть те, которые едут сюда из Караидельского района. Дорога занимает много времени. Что с ними будет, если они не переносят перед или после процедуры?», – пишет Харламова.