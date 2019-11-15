В Башкирии пациенты больницы жалуются на отсутствие хлеба
Главный врач эту информацию отрицает.
На портале обращений «Открытая республика» появилось сообщение о том, что в Республиканской клинической больнице имени Куватова пациентов «ограничили в питании».
Обратившийся сообщает, что раньше вместе с обедом и ужином выдавали два вида хлеба: черный и белый диабетикам, но с приходом врача все отменили.
«Не все пациенты могут физически и имеют средства,чтобы спуститься в буфет и выйти в магазин за ним. И вообще, законно ли это? Это ведь уменьшение калорийности. Соответствует ли это стандартам питания в лечебных учреждениях? У пациентов диализного отделения она также хочет отменить сухой паек, ссылаясь на то, что нигде в центрах не кормят. Хотя это неправда. Есть городские пациенты, а есть те, которые едут сюда из Караидельского района. Дорога занимает много времени. Что с ними будет, если они не переносят перед или после процедуры?», – пишет Харламова.
Журналисты газеты "Аргументы и факты" со ссылкой на главного врача больницы Эльзу Сырталову сообщают, что информация об ограничении питания не нашла подтверждения. По словам руководителя больницы, питание остается на том же уровне, отметив, что по стандартам оказания медицинской помощи пациентов дневных стационаров кормить не должны, в этой больнице они также получают питание.
Напомним, в больнице поступали жалобы также и от врачей. По словам авторов, Эльза Сыртланова, вступившая в должность главврача РКБ 29 октября, успела за неделю «дестабилизировать психологическую ситуацию в коллективе».