В Башкирии обсуждают возможность выплачивать отцовский капитал
В Уфе пройдут общественные обсуждения.
Городская администрация выступила с инициативой организовать общественное обсуждение по введению отцовского капитала после рождения третьего ребенка в семье. Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина отметила, в свою очередь, что обсуждение пройдет до конца города. Участвовать в нем могут все желающие, сообщила она.
Впервые на рассмотрение законопроект вынесли в мае 2019 года. По задумке авторов проекта, отцовский капитал должен выплачиваться после рождения третьего ребенка, при условии, что все дети рождены и воспитываются в браке. Предполагается, что поправки помогут улучшить демографическую ситуацию, выплаты будут действовать с 2020 года.
«Даже если мы не сможем реализовать проект внедрения отцовского (семейного) капитала на федеральном уровне, мы предложим эту меру поддержки регионам», — резюмировал автор инициативы заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.
Напомним, с 2008 года в России действует федеральная программа материнского капитала, которая предусматривает выделение средств после рождения или усыновления второго ребенка. Отцам сертификаты выдавались только в исключительных случаях, например, после смерти жены или лишении родительских прав.