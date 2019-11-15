В Башкирии обсуждают возможность выплачивать отцовский капитал

Городская администрация выступила с инициативой организовать общественное обсуждение по введению отцовского капитала после рождения третьего ребенка в семье. Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина отметила, в свою очередь, что обсуждение пройдет до конца города. Участвовать в нем могут все желающие, сообщила она.

Впервые на рассмотрение законопроект вынесли в мае 2019 года. По задумке авторов проекта, отцовский капитал должен выплачиваться после рождения третьего ребенка, при условии, что все дети рождены и воспитываются в браке. Предполагается, что поправки помогут улучшить демографическую ситуацию, выплаты будут действовать с 2020 года.

«Даже если мы не сможем реализовать проект внедрения отцовского (семейного) капитала на федеральном уровне, мы предложим эту меру поддержки регионам», — резюмировал автор инициативы заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.