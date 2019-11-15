Уфа толерантная: в столице открылась выставка, посвященная правам человека

Вчера и на месяц с лишним уфимский Центр современного искусства «Облака» превратился в обитель законности, прав человека, либерализма и всеобщей толерантности.

Здесь открылась выставка-фестиваль «Права человека». В течение всего времени до 20-х чисел декабря здесь будут проходить тематические выставки, касающиеся проблем соблюдения прав человека в Башкирии и России, показ фильмов, перфомансы, лекции, дискуссии.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Одна из главных экспозиций – плакаты со статьями Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года. С тех пор этот день во всем мире отмечается как День защиты прав человека.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

В декларации 30 статей, все они процитированы на этой выставке. Под плакатами оставлено место, где любой посетитель выставки может написать все, что ему захочется на тему прав человека и их соблюдения, да и вообще на любую тему. Это такой своеобразный перфоманс, в котором может принять участие любой человек. Который, в свою очередь, своими записями и рисунками тоже примет участие в формировании контента выставки.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

- Я недавно провел небольшой опрос среди моих друзей на тему прав человека, записанных во всеобщей декларации. Друзья-юристы смогли назвать примерно около 10 статей. А остальные вспомнили всего лишь по 2-3. Честно говоря, я был удивлен. Вообще, это не просто слова, записанные в статьях декларации – они написаны кровью. Это нужно знать и права надо знать, потому что это основа будущего – нашего и наших детей, – сказал руководитель центра «Облака» Валериан Гагин.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

На выставке представлены также и другие материалы на тему законности и соблюдения прав человека. Это и различные тематические плакаты и рисунки, и карикатуры художника Камиля Бузыкаева.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Газета «КоммерсантЪ в Башкортостане» представила архивные – за 20 лет – фотографии издания, напечатанные в большом формате.

Архитектор Дмитрий Винкельман представил проект своего «виртувианского человека», сделанный по мотивам того самого от Леонардо Да Винчи. В отличие от оригинала, наш человек выполнен на металлическом кругу и вокруг него также процитированы базовые права человека. Скульптура еще в проекте, авторы надеются, что в Уфе она появится. Наш город станет третьим, в котором установлена подобная фигура.

Фото: Марат Гареев, mkset

Кто хочет узнать больше о своих правах, приходите в «Облака» слушайте лекции, участвуйте в дискуссиях, посещайте экспозиции. График работы мероприятия следующий:

15 ноября - начало работы выставки «Права Человека». Перфоманс «Знать!30», выставка карикатур, плакатов, фотографий, видео. Начало 17.00.

20 ноября. «Цивилизаторская миссия прав человека» лекция доктора политических наук, профессор кафедры теории государства и права Института права БГУ Марата Утяшева.

30 ноября. Лекция председателя СПЧ Владимира Барабаша и доцента Института права БГУ Оксаны Новиковой.

3-21 декабря. Лекции-дискуссии от Института права БГУ.