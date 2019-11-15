Путин повысил судью, который ведет дело о групповом изнасиловании полицейскими в Уфе

Равиль Идиатуллин теперь станет председателем Демского районного суда Уфы, сообщается на сайте Верховного суда РФ. Тем не менее, нашумевшее дело о групповом изнасиловании тремя высокопоставленными полицейскими 23-летней дознавательницы прямо в отделе МВД он еще продолжает рассматривать.

Напомним, в октябре прошлого года дочь теперь уже заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова, заявила на трех своих коллег о том, что они ее изнасиловали. Скандал прогремел на всю страну, всех фигурантов дела уволили из полиции по отрицательным основаниями.