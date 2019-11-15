Путин повысил судью, который ведет дело о групповом изнасиловании полицейскими в Уфе
Соответствующий указ президент РФ подписал еще 4 ноября этого года. Опубликован он был накануне.
Равиль Идиатуллин теперь станет председателем Демского районного суда Уфы, сообщается на сайте Верховного суда РФ. Тем не менее, нашумевшее дело о групповом изнасиловании тремя высокопоставленными полицейскими 23-летней дознавательницы прямо в отделе МВД он еще продолжает рассматривать.
Напомним, в октябре прошлого года дочь теперь уже заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова, заявила на трех своих коллег о том, что они ее изнасиловали. Скандал прогремел на всю страну, всех фигурантов дела уволили из полиции по отрицательным основаниями.
Ранее в суде адвокатам полицейских по делу о групповом изнасиловании сделали замечание. По словам адвоката одного из полицейских, Эдуарда Матвеева, сейчас готовятся свидетели защиты для своего выступления в суде. Адвокаты подсудимых отметили, что показания экс-дознавательницы и её отца имеют противоречия, но пока не стали раскрывать детали.