Общественная организация «Уфасити.ми» удостоена гранта Фонда президентских грантов

Автономная НКО «Уфасити.ми» занимается реализацией прав и защитой законных интересов потребителей коммунальных, муниципальных и госуслуг. По результатам второго конкурса Фонда президентских грантов НКО с проектом «Квитанционный смотритель» получил грант в размере 988 тысяч рублей.

— Кроме того, идет подготовка к распространению брошюры с последней актуальной информацией по структуре квитанций и начислениям по отоплению по новым правилам. В течение всего периода планируется запись видеороликов с пояснениями по каждой строчке квитанций, проведение собраний и лекций с председателями многоквартирных домов по указанным изменениям, а также оказание иной бесплатной юридической помощи при выявлении нарушений в сфере ЖКХ, — руководитель АНО «Уфасити.ми» Вадим Беляков.