«Это круги ада»: почему доступное допобразование в Башкирии остается мифом

В течение ближайших лет в Башкирии хотят перезапустить систему дополнительного образования, но планы традиционно расходятся с реальностью.

Так, в министерстве образования Башкирии обещают, что к 2021 году каждый школьник республики будет получать именной сертификат для посещения занятий в организациях допобразования, в том числе и частных.

— В этом году система персонального финансирования апробируется в 36 муниципалитетах республики с охватом 25% учащихся, — рассказал и. о. министра образования республики Айбулат Хажин. — Она позволит детям посещать частные учреждения дополнительного образования, используя сертификат. Ранее такой возможности не было, то есть бесплатно можно было посещать только госучреждения. На учебный год средний номинал сертификата по республике составит 8800 рублей. Также введение новой системы позволит понять, какие дополнительные занятия нужны, а какие не востребованы детьми, и позволит нам корректировать программы, добавив нужные занятия.

Также обещается интегрировать эту систему и в сельские школы: школам либо придется самостоятельно получать новую лицензию, чтобы их же педагоги могли вести такие занятия во внеурочное время, либо учреждения допобразования должны будут открывать там филиалы — при наличии ресурсов и кадров. Уже сейчас очевидно, разрешения и собственно возможности получения лицензии в школах за городской чертой будет недостаточно для какой бы то ни было адекватной работы в непростой ситуации, сложившейся в сельском образовании Башкирии.

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Даже если не принимать во внимание сектор сельского образования, есть один важный нюанс. По данным, озвученным на минувшем августовском совещании по образованию РБ, в республике действуют 1944 государственных и муниципальных школ и филиалов, в которые ходит 478,1 тыс. детей. При этом организаций допобразования в регионе всего 207 — и на них сейчас приходится 495,1 тыс. детей. Это значит, что на каждую такую организацию приходится без малого по 2400 детей. То есть имеющихся организаций, мягко говоря, маловато — в том числе и для того, чтобы обеспечить достаточным разнообразием «освобожденную» от уроков субботу.

Учитывая, что через год с небольшим, согласно нацпроекту «Образование», в Башкирии будут внедрять персональное финансирование для посещения занятий по допобразованию, за следующий год в регионе должны успеть сформировать полностью функционирующую систему, куда, собственно, дети смогут нести обещанные сертификаты и родительские деньги. Следовательно, за 2020 год количество учреждений допобразования и их охват должны значительно вырасти, чтобы вся система была действительно доступной. Практически это оказывается невозможным — в нынешних условиях, которые одинаково проблематичны как для частных организаций, так и для бюджетных.

Руководитель частной школы робототехники «Айтиго» Азамат Еркеев считает, что бюджетные общеобразовательные учреждения на данный момент не способны самостоятельно справиться с организацией занятий дополнительно образования:

— Я занимаюсь робототехникой, а такое оборудование стоит довольно дорого, школы просто не могут себе это позволить, как зачастую и центры допобразования. Поэтому частные компании в какой-то степени служат акселераторами для школ, работая в них со своим оборудованием. Мы платим за эту возможность, то есть школа получает за это внебюджетные деньги, при этом ей не нужно покупать оборудование, искать преподавателей. Единственное, что требуется — пространство и помощь в подписании ряда документов. Это выгодно всем — и школе, и частникам.

При этом, по словам Азамата Еркеева, процесс сбора документов и прохождения всех необходимых проверок для получения лицензии и начала полноценной работы надолго тормозит большинство инициатив.

— К республиканскому обрнадзору претензий нет, но пока ты дойдешь до них… Это круги ада. Какую-то часть этого пути мы уже прошли, что-то нам еще предстоит, но так или иначе собрать всю кипу документов требует очень много времени. Из-за этого мы теряем потенциальных посетителей и время. И в этом смысле больше удручает консервативность не родителей, а школьных директоров, которые говорят, что им не до нас — ведь рабочий процесс идет, а значит больше ничего не надо.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

К слову, рынок услуг дополнительного образования как перспектива для развития кадрового потенциала в Москве уже включен в перечень приоритетных, а коалиция государства и частных образовательных учреждений становится очередной возможностью для страны нарастить «мышечную массу» из высокоинтеллектуальных и конкурентных специалистов. Это направление — один из важных эпизодов в борьбе за снижение утечки мозгов из города и страны в целом. До регионов это понимание традиционно добирается с мучительной задержкой.

— Частные лицензированные образовательные организации на территории республики составляют лишь 16% от общего числа, — отметила начальник отдела контрольно-надзорной деятельности в Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ Светлана Антипина. — Здесь нужно иметь в виду, что в эту долю входят не только организации дополнительного образования, но и детские сады, школы, колледжи. Большую часть занимают учебные центры дополнительного и дополнительного профессионального образования, которые работают, в основном, со взрослыми. С детьми у нас работают крайне мало, потому что вопрос в помещениях, которые должны соответствовать санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и т. д.

Как подчеркивают спикеры, большинство проблем в работе учреждений ДО в Башкирии связано с получением лицензий на работу. Без нее организациям не удастся начать работать в школах (и придется искать собственное помещение, пригодное для работы с детьми), кроме того наличие лицензии дает возможность получения субсидий, оплаты аренды по сниженной ставке, а также — для выдачи детям тех самых сертификатов, о которых упоминалось в начале статьи.

— Получить лицензию — непросто, тем более для работы с детьми, не только в Башкирии, но и вообще в России. Со своей стороны, мы упрощаем процедуру, потому что сейчас стоит задача увеличить количество лицензиатов за счет частных организаций и развития конкуренции, — добавила Светлана Антипина.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Замдиректора центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ Андрей Павлов подчеркнул, что московские школы воспринимают частные организации в сфере ДО как прямых конкурентов.

— Дело в том, что в столичных школах введены ключевые показатели эффективности по платным услугам и заработанным деньгам. И поэтому школы воспринимают такие организации как прямого конкурента, ведь они сами могут заработать эти деньги. Другой вопрос — какого качества такие услуги, если, например, школьный математик будет какие-нибудь танцы вести, лишь бы заработать. Что же касается лицензирования деятельности организаций допобразования — то это хороший вопрос: власти требуют документы на соответствие санитарным нормам, пожарной безопасности — то есть это история про безопасность, а не про собственно образование.

По словам представителя республиканского центра детского туризма, проблемное получение лицензий касается и бюджетных организаций.

— В Уфе много бюджетных организаций, которые готовы предоставлять свои услуги в сфере дополнительного образования. Даже платить не нужно — зарплаты нам платят наши организации. Но мы не можем зайти в школу — тут же оштрафуют. Потому что у школы лицензия есть, у нас своя лицензия — есть, но нужно, чтобы в нашу лицензию был вписан адрес этой школы, где мы хотим проводить занятия, а это не так-то просто. Ситуация абсурдная! Нужно оформлять целую груду документов и ждать подтверждения, минимум все это длится около полугода. Это очень долгий срок. Экспертное заключение — месяц, передача в безвозмездное пользование — еще месяц, санврач — еще месяц, Роспотребнадзор — еще месяц…

Вот говорят у нас появилась свободная суббота, надо занять детей. Но фактически требования не позволяют нам этим заниматься — если мы начнем что-то делать без лицензии, организацию оштрафуют на 300 тысяч. Пока не соберутся серьезные дядьки и не решат эту проблему на межведомственном уровне, чтобы это тянулось не полгода, а какие-то реальные сроки, — ничего не будет.