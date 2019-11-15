Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах во время съемок фильма

Она пояснила, что режиссер картины предложил ей раздеться раньше, чем началась работа над соответствующим эпизодом, сообщает газета «Известия».

Артистка рассказала, что в этом фильме предполагалась съемка топлесс. Однако режиссер попросил её снять топ еще до работы на съемочной площадке. Лопес расценила это как попытку домогательства и использования им своего служебного положения.

Она призналась, что ситуация была унизительной и пугающей. Однако актриса нашла в себе силы отказать режиссеру в достаточно резкой форме. Она ответила ему, что разденется только на съемочной площадке.