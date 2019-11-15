Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах во время съемок фильма
15 ноября, 18:56ОбществоФото: flickr.com
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Певица и актриса из США Дженнифер Лопес в одном из интервью рассказала о домогательствах во время съемок фильма в начале своей карьеры.
Она пояснила, что режиссер картины предложил ей раздеться раньше, чем началась работа над соответствующим эпизодом, сообщает газета «Известия».
Артистка рассказала, что в этом фильме предполагалась съемка топлесс. Однако режиссер попросил её снять топ еще до работы на съемочной площадке. Лопес расценила это как попытку домогательства и использования им своего служебного положения.
Она призналась, что ситуация была унизительной и пугающей. Однако актриса нашла в себе силы отказать режиссеру в достаточно резкой форме. Она ответила ему, что разденется только на съемочной площадке.
По мнению артистки, другая женщина на её месте могла бы растеряться.
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