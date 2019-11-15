Две сироты из Башкирии не могут получить спортивное образование бесплатно
Поступить на «бюджет» слабовидящей сироте и ее подруге по несчастью (тоже сироте) не удалось.
Вчера в Нижнем Новгороде помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин и главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин провели видеоприем граждан.
Среди тех, кто обратился за помощью – девушка, желающая получить образование в области спорта. Оплачивать свои занятия по карате сирота не в состоянии. Выяснилось, что спортивная школа Уфимского района, в которой тренируется жительница республики, официально считается бюджетным учреждением. Обучение в спортшколе ведется на бесплатной основе, а денежные взносы требовались в Федерацию карате Башкортостана, которые являются добровольной акцией. Организаторы видеоприема обещали во взаимодействии с районной администрацией взять на контроль данное обращение.
Напомним, ранее Медиакорсеть уже писала о девушке, которая любит лошадей, мечтает поступить на спортивный факультет и стать профессиональной наездницей. Однако, слабовидящая девушка не может найти средства для получения образования. Более того, очередь на предоставление ей жилья двигается «со скоростью черепахи».