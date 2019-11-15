Две сироты из Башкирии не могут получить спортивное образование бесплатно

Среди тех, кто обратился за помощью – девушка, желающая получить образование в области спорта. Оплачивать свои занятия по карате сирота не в состоянии. Выяснилось, что спортивная школа Уфимского района, в которой тренируется жительница республики, официально считается бюджетным учреждением. Обучение в спортшколе ведется на бесплатной основе, а денежные взносы требовались в Федерацию карате Башкортостана, которые являются добровольной акцией. Организаторы видеоприема обещали во взаимодействии с районной администрацией взять на контроль данное обращение.