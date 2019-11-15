«Будет ранить в самое сердце»: ряды противников строительства хосписа в Уфе крепчают

Накануне, 14 ноября, главному редактору нашего издания Лилии Клюковской пришло обращение от уфимки, которая является собственником квартиры в жилом комплексе «Цветы Башкирии» и

попросила «провести расследование по факту строительства хосписа» неподалеку от ее дома. Редакция не ведет обязательной переписки по всем обращениям, но в данном случае, который коснулся столь резонансной темы, мы решили сделать исключение.

«Немного предыстории: в мае 2018 года заключили договор с компанией «Архстройинвестиции» на покупку недвижимости (квартиры) в ЖК "Цветы Башкирии", на официальном сайте застройщика смотрели планировку, застройки, соответственно, нас всё устраивало, ещё бы... Будь не так, не стали бы приобретать... До октября месяца текущего года нас устраивало абсолютно всё... И на одном из интернет-ресурсов нам объявляют, что принято решение строительства хосписа в 50 метрах от нашего дома. Не подумайте, я ни в коем случае не против строительства данного социального учреждения, но то, что оно будет находиться у нас под окнами, нас естественно это не устраивает...

Обращались в дирекцию компании "Архстройинвестиции" нам ответили, что они нас понимают, но ни дирекция, ни другие кураторы строительства ЖК не будут препятствовать строительству, дабы не идти против руководства республики... Мы подозреваем то, что застройщик и руководство республики заблаговременно понимали, что там расположится данное учреждение и ввели нас в заблуждение, не раскрыв перед нами полную информацию... Жить в 50 метрах от хосписа морально тяжело... Видеть всё это каждый день... Я думаю, у меня получилось донести до Вас информацию. Прошу Вас дать этой ситуации огласку», - с таким письмом к нам обратилась Вероника Фролова.

Вынуждены разочаровать автора обращения, поскольку мы не видим в данном случае повода для журналистского расследования, кроме разве что социологического и психологического исследования по поводу того, откуда берутся и как вырастают люди, требующие избавить их комфортабельный мирок со всеми удобствами от соседства с лечебным учреждением, где будут находиться люди, пребывающие в необратимых стадиях тяжких заболеваний. Впрочем, как показал опыт вчерашнего и сегодняшнего дней, в соцсетях в их адрес и так уже прозвучало немало веских выражений.

Напомним, уже второй день широко обсуждается похожее обращение от Алины Хакимовой, поступившее в адрес главы Башкирии Радия Хабирова. Женщина подошла к изложению темы еще более аргументированно.

«Вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей. А неизбежные регулярные похоронные процессии лягут тяжелым бременем на сердце и души жителей молодого микрорайона», - изложила свою позицию автор обращения.

Тот факт, что ее слова нашли поддержку у комментаторов, говорит о том, что у Алины есть единомышленники.

«Действительно, место выбрано не самое удачное. Помимо самого жилого комплекса рядом расположены развлекательный центр и скоростная магистраль. Для хосписа наиболее удачным местом будет более спокойное и размеренное соседство: рядом с санаторием, парком или лесом. В таком месте пациенты смогут спокойно отдыхать и приятно проводить время, без суеты и шума», - посоветовал Булат Гиндуллин.

«Мне неизвестно, будет ли хоспис полноценным медицинским учреждением со всем оборудованием, но если кому-то понадобится срочная помощь, ее придется ждать из города, а все мы знаем про пробки на бельском мосту», - подключилась к обсуждению Тансылу Салихова, попытавшись таким образом расширить список аргументов против строительства хосписа.

Кстати, подобные обращения на портале «Открытая республика» есть еще. С начала ноября вместе с письмом от Алины Хакимовой их было, как минимум, три.

Женщина, подписавшаяся А.Шарафутдинова, в своем обращении на имя главы региона попросила «проявить человечность и понимание ко всем заинтересованным сторонам» и позаботиться «как о посетителях СТЦ «МЕГА», которые приезжают с детьми в центр развлечений и не стремятся к встрече с похоронной процессией, так и о самих неизлечимо больных, которые к своим страданиям добавят мысли о несправедливости существования при виде развлекающихся людей».

Еще один наш земляк, представившийся жителем Бирска И.Зариповым, также обращает внимание Радия Хабирова на ситуацию, поскольку, по его мнению, «инфраструктура нового микрорайона, ТЦ «МЕГА», будущего мегапарка не предполагала появление данного учреждения», и обещает даже прислать коллективное обращение.

Глава республики Радий Хабиров пока никак не прокомментировал истерию, возникшую вокруг строительства хосписа, хотя на сайте "Открытая республика" появилось предложение комментаторами выразить свое мнение по обсуждаемой теме на его страницах в соцсетях.