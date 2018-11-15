Водитель "Башавтотранса" проехал на общественном транспорте Уфы в качестве пассажира

Корреспондент Медиакорсети проехал с Южного автовокзала до Спортивной, затем оттуда до остановки "Улица Российская". Один из пассажиров оказался водителем "Башавтотранса".

Выехав с Жилого комплекса «Сосны» на маршруте 220, решила выйти на остановке "Южный автовокзал" и дождаться следующей "ГАЗели" маршрута 220. Это заняло около 10 минут.

На остановке было 4-5 человек, один из них подошёл ко мне и спросил, как часто ходят «ГАЗели» по маршруту 220. Я сказала, что один только что проехал и я жду следующий.

Мы с ним разговорились, выяснилось, что он водитель «Башавтотранса». Он возил пассажиров по маршруту 51 и 3.

- После транспортной реформы работа стала тяжелой. Работаем без выходных с 5 утра до 10 вечера, - признался он.

Оказывается, его транспорт сегодня сломался и он отвёз свой «Нефаз» на гараж. По пути зашёл в зоомагазин, чтобы купить рыбок.

- У меня разбился аквариум, затопил соседей. Щас вот новых рыбок купил, - рассказал он, указывая на предмет за пазухой. - Боюсь, что если буду стоять на остановке долго, рыбки замёрзнут.

Я доехала с ним до остановки «Спортивная», заплатив 25 рублей. Мужчина же продолжил дорогу на 220-м, ему надо было доехать до микрорайона Зелёная роща. Далее я перешла проспект Октября на остановку в сторону микрорайона Черниковка и села на "ГАЗель" по маршруту 224. На нем за 15 минут доехала до остановки «Улица Российская». Далее до офиса редакции осталось идти всего лишь пару минут. За проезд заплатила ещё 25 рублей.

Итак, с микрорайона «Сосны» до Российской по времени ушло ровно 45 минут с двумя остановками на Южном автовокзале и на Спортивной. Заплатила всего 80 рублей. Для сравнения: такси с Российской, 33/4 до Артезианской, 15 - это 13 км, стоит 248 рублей.