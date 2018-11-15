Москвичи против "ПИКовского засилья"

Как сообщает телеканал “360”, горожане обвинили строительную компанию ПИК в «рейдерском захвате» обширной территории, прилегающей к жилым домам, а также незаконном сносе. Отмечается, что компания собирается уничтожить несколько домов, которые находятся в хорошем состоянии – средняя степень общего износа зданий составляет 40%, а степень износа несущих конструкций не достигает и 20%. Эти дома также представляют культурную ценность, так как были построены по индивидуальным проектам.

Жители сообщили, что заказали независимую экспертизу, которая показала, что эти дома не могут подлежать сносу, однако компанию это не остановило. Выйдя отстаивать свое право на хорошие условия, люди столкнулись с отпором со стороны полицейских. Как отметил секретарь московского Горкома КПРФ Владимир Родин, ПИК самовольно захватил территорию и начал там стройку, угрожая благополучию района.

С этой проблемой жители обратились в Верховный суд России. Последнее заседание прошло 8 ноября, но оно не дало результатов, так как судья планирует изучить дополнительные материалы по делу.

Отмечается, что это не единственная проблема, которую создает компания. Застройка Мякининской поймы на другом конце Москвы угрожает Рублевской водопроводной станции – стройка может загрязнить питьевую воду и создать экологическую катастрофу. Строительство в Дмитровском районе может лишить горожан парка «Ветеран». Попытки москвичей спасти тысячи деревьев и экосистему района ни к чему не привели – в августе этого года ПИК по решению суда получил в свое пользование этот участок земли.

Большой резонанс вызвало и строительство ПИК в районе Саларьево – дома построили на месте крупнейшего в Европе полигона ТБПО. В компании заявили, что рекультивация свалки давно закончена, однако на деле оказалось, что в этой местности было зафиксировано превышение по марганцу в 20 раз, содержание аммония более чем в 170 раз, а хлоридов — в восемь раз.