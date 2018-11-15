Instagram Кадырова опять заблокировали

Накануне аккаунт Кадырова в Instagram стал вновь ненадолго доступен, после 11 месяцев блокировки. Об этом пишет RNS.

Сейчас при попытке зайти на страницу главы Чечни в Instagram опять всплывает сообщение о том, что та недоступна или удалена. Аккаунт Рамзана Кадырова в соцсети был заблокирован в конце прошлого года. По словам хозяина странички, это было сделано «абсолютно беспричинно».

Заступиться за главу Чечни попытался Роскомнадзор. Ведомство направило жалобу в Facebook, в которой попросило объяснить блокировку аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram.

Руководство мессенджера ответило, что страницы главы Чечни были заблокированы из-за попадания их хозяина в санкционные списки Запада. На момент блокировки у аккаунта @kadyrov_95 в Instagram было 3,2 миллиона подписчиков.