«Газпром» нарастил поставки газа в страны ближнего зарубежья на 8,4%

Всего за первые девять месяцев текущего года «Газпром» поставил в ближнее зарубежье 25,085 миллиарда кубометров голубого топлива. Об этом пишет RNS.

С января по октябрь 2017 года «Газпром» экспортировал в страны Балтии и СНГ 23,143 миллиарда кубометров природного газа, а в Украину — 1,575 миллиарда кубометров. В нынешнем году поставки голубого топлива в Украину выросли на 11,5% и составили 1,756 миллиарда кубометров. Примечательно, что весь российский газ, предназначенный для Украины, экспортировался исключительно в Донецкую и Луганскую области страны.

В 2018 году главным клиентом «Газпрома» стала Белоруссия. Минск уже приобрел 14,302 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 6% больше показателей января-октября прошлого года. Экспорт в Казахстан за указанный промежуток времени вырос на 28%, достигнув 2,337 миллиарда кубометров. Поставки в Литву увеличились с 866 до 936 миллионов кубометров.