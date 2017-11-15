В Башкирии жильцов ветхого дома не расселяют по надуманной причине

Чиновники придумали отговорку, что у дома нет хозяина.

В башкирском городе Благовещенск сразу четыре семьи, проживающие в доме, построенном еще в 1900 году, требуют срочного расселения. К 118-ому году своего существования дом пришел в крайне аварийное состояние. Однако его обитатели никак не могут добиться расселения. Отчаявшись дождаться решения своей проблемы от чиновников, одна из семей разместила в интернете свое видеообращение.

Зульфия Зотова, которая в одиночку воспитывает сына-инвалида, устроила видеоэкскурсию по своему дому, показала осыпающуюся прямо на головы жильцов штукатурку, исчерченные трещинами стены, проваливающиеся полы. Дряхлая дровяная печка с приходом зимы добавляет ужаса, потому что может в любой момент стать причиной возгорания. Снаружи дом производит еще более тягостное впечатление – трещина в фундаменте красноречиво демонстрирует, как дом неминуемо распадается на части, кирпичи после более чем вековой эксплуатации того и гляди рассыпятся в прах. Каждый день проживания в этом доме сопряжен с реальным риском для жизни.

- Данный дом до революции принадлежал купчихе, занимающейся продажей зерна. После революции 1917 года в данном доме располагалась конная милиция. С 1993 года данные квартиры были предоставлены сотрудникам ГУЖКХ как служебное жилье, - изложила историю дома Зульфия Зотова. - На сегодняшний день дом находится в катастрофическом состоянии, имеется опасность обрушения конструкций, возгорания. Сильная сырость, плесень, отсутствие условий комфортного проживания таких как, туалет, ванная, горячее водоснабжение, газ. Постоянные перебои напряжения очевидны при включении освещения в дома.

Из-за постоянных проблем, связанных с уходом за подростком-инвалидом Зульфия вынуждена ездить к родственникам, чтобы хотя бы нормально помыться в бане и искупать сына.

- Надеемся, что после этого ролика, на проблему жителей дома по улице Бельская, 7 обратят внимание и вопрос о ее решении сдвинется с места, - высказала свое пожелание Зульфия Зотова от имени всех остальных жильцов многострадального дома.

Видео Видео: Видео Зульфии Зотовой

- Основная проблема, которая не позволяет расселить этот дом, заключается в том, что, по словам чиновников, неизвестно, у кого на балансе он находится, - пояснил помощник местного депутата Дильшод Шерматов, который взялся разместить видеоролик Зульфии в интернете и разослать его другим СМИ, поскольку территориально к данному микрорайону никак не относится. – Примечательно, что при отсутствии удобств жильцам постоянно приходят квитанции за коммунальные услуги, но, как только заходит разговор о ремонте, найти хозяина дома сразу становится невозможно.

Как стало известно Медиакорсети, когда-то комнаты в этом доме выделялись как служебное жилье работникам одного из местных предприятий Благовещенска, которое давно обанкротилось. По мнению жильцов, теоретически дом должен был после этого принадлежать муниципалитету.

Однако городские власти не спешат заняться решением проблемы жильцов дореволюционного дома.

- Для начала дом, как минимум, нужно признать аварийным, в создавшейся ситуации. Если муниципальные власти не хотят признавать его «своим», сделать это можно через суд, - поделилась своим мнением уфимский юрист Айгуль Файзуллина. – Жильцы могут оформить исковое заявление в суд и разделить судебные издержки поровну на всех, чтобы они не стали слишком большой нагрузкой. А затем от решения суда уже будут зависеть дальнейшие шаги.