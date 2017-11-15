Ученые Израиля выявили связь между алкоголизмом и курением

Исследователи Тель-Авивского университета Израиля сделали открытие о взаимосвязи курения и алкоголизма.

Как пишет издание Dni.ru, ученые пришли к выводу, что те, кто курил в детстве, имеют большую вероятность злоупотребления алкогольными напитками во взрослом возрасте.

Израильские ученые впервые доказали опытным путем, что в связи курения и алкоголизма виновен не никотин, а память организма о нем. В своей работе специалисты проводили эксперименты на крысах.

Две группы грызунов в юном возрасте получили никотин. Когда животные выросли, их поместили в клетки с диспенсером с алкоголем. Крысы пили его сами, нажимая на рычаг.

Выяснилось, что «курившие» в молодом возрасте грызуны, часто обращались к алкоголю. Подопытные крысы, не подвергавшиеся ранее воздействию никотина, в два раза реже обращали внимание на спиртное.

По итогам опытов ученые сделали вывод, что «никотиновая память» влечет за собой долгосрочные изменения в мозге. Они напоминают о себе даже через годы после того, как подросток бросит привычку к курению. И даже короткий период использования табака приводит к снижению экспрессии глиального нейротрофического фактора, находящегося в центре удовольствия мозга.

До этого уже существовали предположения о том, что курение в юности является одним из факторов риска употребления других наркотиков, таких как кокаин, героин и алкоголь. Но опытным путем эту гипотезу доказали только сейчас.

В различных странах мира в последние годы ведут борьбу с курением. И Россия не исключение. С этой целью 15 ноября в нашей стране начнет действовать регламент таможенного союза на табачную продукцию, подразумевающий выпуск сигаретных пачек с устрашающими картинками.

Теперь изображения на пачках будут наносить на обоих сторонах упаковки. На них будут демонстрироваться человеческие органы. Пораженные различными патологиями, которые вызываются курением. Размер картинок составит не меньше половины от площади пачки.