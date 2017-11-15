Таксисты назвали пять основных типов пассажиров

Водители, сотрудничающие с онлайн-сервисами для заказа поездок, рассказали об основных типах клиентов.

Как пишет издание Dni.ru, всего этих категорий пять.

Большая часть пассажиров, по наблюдению водителей, это офисные работники. Они отличаются доброжелательным отношением и не склонны к общению. Обычно они садятся назад и смотрят в экран смартфона, слушают музыку, решают по телефону рабочие вопросы или работают на ноутбуке.

Другими активными пользователями сервисов являются молодые люди. Они вызывают машину для разных целей. Например, одни опаздывают на лекции, другие на свидание, третьи возвращаются из ночных клубов. Представители этой категории более общительны, чем «белые воротнички», и так же настроены миролюбиво.

Часто сервис используют иностранные гости. По утверждению таксистов, иностранцы очень общительны и готовы беседовать на самые разные темы. Так, в течение 20 минут одной поездки водитель может узнать о госте, где он родился, учился, как его воспитывали, его привычки в еде и многое другое. Помимо этого, большинство иностранцев отзываются о России в восторженных тонах, даже если они только сошли с борта самолета.

Характерная тенденция последнего времени, по словам таксистов, проявляется в том, что услугами сервиса стало пользоваться много пожилых граждан. Одним из них приложение установили дети, другие самостоятельно разбираются в новых трендах.