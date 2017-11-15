Стало известно, сколько в Башкирии ветхого жилья

По данным Башстата, площадь ветхого жилого фонда в Башкирии составляет более 795 тысяч квадратных метров.

В Башкирии общая площадь жилых помещений по итогам 2016 года составила 101 млн кв. м., сообщает Башинформ со ссылкой на заместителя начальника отдела статистики, строительства, инвестиций и ЖКХ Башстата Алевтину Родионову. На одного человека, по ее данным, в республике приходится 24,8 кв. м. (в 2001 году – 18 кв. м.).

В основном жилищный фонд Башкирии сформирован после 1945 года. В республике больше всего домов – 36,7% - построено в 1946-1970 годах, еще 29,7% - в 1971-1995 годах, еще 30% построено за последние годы.

Всего к концу прошлого года в республике насчитывалось 1789,9 тысячи квартир (включая индивидуально-определенные здания). Общая площадь благоустроенного жилья (с водопроводом, водоотведением, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составляет 67181,3 тысяч кв. метров, или 66,5% от общего объема жилфонда.

Площадь ветхого и аварийного жилья в Башкортостане насчитывает 795,2 тысячи кв. метров, или 0,8% от общей площади жилищного фонда.

В качестве нуждающихся в жилых помещениях на учете в администрациях на начало 2017 года состояло 73,25 тыс. семей или 4,9% от общего числа семей, проживающих в республике. В 2016 году жилье получили 5176 семей, это 7,1% от числа семей, состоявших на учете для получения жилья.