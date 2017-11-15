Средняя заработная плата жителя Москвы превысила 90 тыс. рублей

Средний месячный заработок жителя Москвы вырос за год на 8,5%.

Как пишет издание Dni.ru, в цифрах этот показатель составляет выше 90 тысяч рублей.

В то же время продукты стали дороже на 1%, а стоимость минимального продуктового набора подорожала на 2%.

Самые высокие зарплаты в столице России у работников нефтяной сферы, в среднем 518 тысяч рублей в месяц. По данным Мосгорстата, неплохо зарабатывают те, кто занимается производством цемента и гипса, в среднем, 245 тысяч рублей.

Высокие доходы у сотрудников рекламных компаний, около 180 тысяч рублей в месяц и разработчиков программного обеспечения, получающих в среднем 160 тысяч. Ниже среднего зарабатывают на предприятиях деревообработки (70 тысяч рублей в месяц), в образовании и здравоохранении (68 тысяч) и предприятиях легкой промышленности (60 тысяч). Самые низкие зарплаты в сферах общественного питания и гостеприимства (около 45 тысяч рублей).

При этом цены на продукты питания за первые восемь месяцев 2018 года выросли. И особенно это касается груш, яблок, лимонов, свеклы, моркови и репчатого лука.

В то же время ряд продуктов упали в цене. Это чеснок, помидоры, огурцы и другие. Падение цен по ним находится в диапазоне от 15 до 41%. Теперь бананы можно купить дешевле на 18%, а виноград на 9%.

Напомним, в октябре этого года исследовательский холдинг «Ромир» проводил опрос, сколько денег нужно москвичам для роскошной жизни. Оказалось, что семье из трех человек требуется 2,5 миллиона рублей в месяц.