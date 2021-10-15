Жители четырех домов Уфы останутся без горячей воды и отопления

Согласно документу, жителям четырех домов в Уфе отключат центральное отопление и горячую воду с 9 часов 19 октября до 9 часов 20 октября. Отключение, как указано в письме, коснется жильцов домов 10/1, 10/2, 12 и 12/1 по улице Дагестанской в Демском районе Уфы.
В письме также сообщается, что отключение связано с «необходимостью выполнения монтажа и врезок трубопроводов теплоносителя».
В пресс-службе МУП УИС сообщили, что ремонт проводится в связи с тем, что во время гидравлических испытаний состояние трубы оказалось неудовлетворительным. Сроки ремонта были сдвинуты на октябрь из-за закупки необходимых материалов.
- Для безаварийного прохождения отопительного сезона было принято решение провести капитальный ремонт. Работы проводятся без отключения потребителей, отключения будут кратковременными во время врезки и переврезки трубы, - пояснили в МУП УИС.
В компании пообещали, что бейпасная линия гарантировано обеспечит жителей отоплением и горячей водой в полном объеме.