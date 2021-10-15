Загрязнение воздуха, озеро Талкас и последствия ограничений. Итоги дня в Башкирии

Минфин Башкирии не нашел 8 млрд рублей для решения проблемы с загрязнением воздуха. По словам министра экологии Башкирии Урала Искандарова, в ближайшие годы в Башкирии планирует создать территориальные схемы наблюдения за состоянием воздуха, осовременить посты наблюдения Башгидромета, построить семь автостанций контроля за воздухом в Уфе, еще три — в Стерлитамаке и одну — в Салавате, а также выполнять воздухоохранные мероприятия на предприятиях, построить объездные дороги, закупить транспорт на газовом топливе и открыть газозаправочные станции, а также заняться озеленением городов. Все этим планы Искандаров оценил в восемь миллиардов рублей. Однако со сложной экономической ситуацией и отсутствием свободных источников средств в бюджете республики в финансировании мероприятий Минфином было отказано.
«Не вижу рисков»: Хабиров высказался о мероприятии с 15 странами в Уфе в пандемию. Несмотря на рост числа заболевших, в Уфе с 18 по 24 октября состоится международное мероприятие. Глава региона считает, что проведение Международного волонтерского лагеря в Уфе не несет рисков распространения коронавируса. «Участников там не более 100 человек, каждый из них вакцинирован, поэтому я ничего страшного не вижу», — отметил Хабиров.
Власти Башкирии сообщили о росте привитых от COVID-19 за неделю на 37 процентов. По словам главы республики, люди стали прививаться активнее и уже сейчас можно наблюдать положительную тенденцию. По данным властей, за неделю рост вакцинации от коронавируса составил 37%. За сутки прививки сделали 29422 жителя Башкирии, из них 20081 житель получил только первый компонент вакцины. Сертификаты вакцинации получили уже 1238126 жителей республики.
Правительство Башкирии присвоило охранный статус озеру Талкас. Власти Башкирии на сайте правовой информации опубликовали постановление «О создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан». Напомним, что присвоить охранный статус озеру «Талкас» глава Башкирии поручил еще 15 мая. Тогда Хабиров мотивировал свое решение тем, что жители Баймакского района неоднократно подавали жалобы на действия бизнесменов, которые проводили масштабные работы, в результате чего зачастую нарушали природоохранное законодательство.
«Выручка упала до нуля»: бизнесмены Башкирии обратились с криками о помощи к Хабирову. Предприниматели воспринимают нововведения крайне болезненно — в магазинах и ресторанах уменьшается количество клиентов, а сотрудники испытывают большой стресс. На сайте электронной приемной республики появились обращения с криками о помощи от владельцев бизнеса, среди которых владельцы кафе на фуд-кортах «Ультры» и «Аркады». Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин.