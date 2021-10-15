«Выручка упала до нуля»: бизнесмены Башкирии обратились с криками о помощи к Хабирову

«Выручка упала до нуля»: бизнесмены Башкирии обратились с криками о помощи к Хабирову
«Выручка упала до нуля»: бизнесмены Башкирии обратились с криками о помощи к Хабирову
Вчера, 16:20ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: meme-arsenal.com
На сайте электронной приемной республики появились обращения с криками о помощи от владельцев бизнеса. Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин.

13 октября вступил в силу новый пакет антиковидных мер. Теперь зайти в торговый центр можно только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом, который действует в течение 72 часов. Предприниматели воспринимают нововведения крайне болезненно – в магазинах и ресторанах уменьшается количество клиентов, а сотрудники испытывают большой стресс. Ранее член СПЧ Азамат Галин сообщил, что выручка в торговых центрах упала на 65%. Глава региона отметил, что власти попытались найти баланс между здоровьем жителей и состоянием бизнеса.

На сайте электронной приемной появилось уже несколько обращений по данному вопросу.

Дильмухаметова Любовь Алексеевна, владелец кафе на фуд-корте в торговом центре «Ультра»:

«Моя выручка упала более, чем в два раза. И как показал опыт работы нескольких дней, с каждым днем все хуже. Люди нервничают и мы вынуждены выслушивать незаслуженные оскорбления в свой адрес. Сотрудники подавлены и находятся в стрессовом состоянии.

Я являюсь молодым добросовестным предпринимателем и плательщиком налогов. Все мои сотрудники привиты, все меры, введенные в связи с коронавирусом выполняю. Штат состоит из 9 сотрудников, у которых есть дети, кредитные обязательства, ипотеки и другие обязательные платежи. Прошу Вас поддержать мой бизнес субсидией и отменить налоговые обязательства на время ограничений на вход в ТЦ, либо изменить Указ.

Я думаю, что результат этого ограничения не несет полезного эффекта в предотвращении заражения коронавирусом ни для экономики, ни для здоровья граждан, т.к. торговые центры никогда не были заполнены так, как заполнен общественный транспорт, гипермаркеты, продовольственные магазины, поликлиники, МФЦ и другие объекты социального обслуживания».

Предпринимательница также обратилась в своем письме к Радию Хабирову с просьбой о том, чтобы власти нашли другие способы убедить граждан в необходимости добровольной вакцинации.

С «криком о помощи» обратился Алексей Тришин, владелец кафе на фуд-корте в торговом Центре «Аркада»:

«Выручка упала более, чем в два раза. И это только начало. Люди нервничают и нам приходится выслушивать оскорбления в наш адрес. Сотрудники работают со слезами на глазах.

Я являюсь добросовестным предпринимателем и плательщиком налогов. Все мои сотрудники привиты, все меры, введенные в связи с коронавирусом выполняю. Штат состоит из 13 сотрудников, у которых есть дети, кредитные обязательства, ипотеки и другие обязательные платежи... Я обязан платить сотрудникам зарплату, налоги, арендные платежи, платежи поставщикам, коммунальные услуги в полном объеме, что в данный момент не позволяет объем получаемой выручки. Я и мои сотрудники просим Вас о помощи! Выдать нам субсидии и отменить налоговые обязательства на время ограничений на вход в ТЦ, либо изменить Указ».

Предприниматель также обратился к Главе Республики с аналогичной просьбой обдумать и найти другие меры для убеждения граждан в необходимости вакцинации.

Электронное обращение оставил предприниматель из Кумертау (имя не указано):

«Я молодой предприниматель из г. Кумертау, пишу Вам с просьбой отменить ограничения в ТЦ, из за данных ограничений в Торговый центр совсем перестали ходить покупатели, выручка упала вплоть до нуля. Так как я недавно начал свою деятельность, я брал кредиты и займы, соответственно платить ближайшие ежемесячные платежи нечем, а еще зарплату сотрудникам платить нужно. Кто нам компенсирует убытки?»

По словам уполномоченного по правам предпринимателей Флюра Асадуллина, за все время после введения новых ограничительных мер к нему обратилось шесть человек, двое из которых направили письменный запрос. Асадуллин сообщил, что QR-коды, несмотря на проблемы бизнеса, будут действовать дальше. Решить этот вопрос можно только путем вакцинации граждан.

Ранее стало известно, что Башкирия вошла в рейтинг регионов с самыми жесткими ограничениями в период пандемии. В этом списке также лидируют Москва, Калининградская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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