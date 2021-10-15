«Выручка упала до нуля»: бизнесмены Башкирии обратились с криками о помощи к Хабирову

Я являюсь добросовестным предпринимателем и плательщиком налогов. Все мои сотрудники привиты, все меры, введенные в связи с коронавирусом выполняю. Штат состоит из 13 сотрудников, у которых есть дети, кредитные обязательства, ипотеки и другие обязательные платежи... Я обязан платить сотрудникам зарплату, налоги, арендные платежи, платежи поставщикам, коммунальные услуги в полном объеме, что в данный момент не позволяет объем получаемой выручки. Я и мои сотрудники просим Вас о помощи! Выдать нам субсидии и отменить налоговые обязательства на время ограничений на вход в ТЦ, либо изменить Указ».