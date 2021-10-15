Власти назначили и затем отменили встречу с погорельцами «несуществующего дома» в Уфе

Уфимцев, у которых сгорел дом, пригласили на встречу с чиновниками. Вскоре жители заявили, что встреча отменена и озвучила, почему это произошло.
— Нам позвонили с управления гражданской защиты и сказали о том, что без QR-кода и справок нас не примут. Никто из нашего сгоревшего дома, кроме двух человек, не может прийти, — сообщает Ольга, жительница сгоревшего дома.
Накануне до этого жильцам поступил звонок из администрации Ленинского района — их пригласили на встречу для обсуждения этого вопроса. Позже встреча была отменена по той же причине.
Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар по улице Вагонная, 5. Так как сгоревший дом находился в частной собственности, по закону власти отказали уфимцам в расселении. До сих пор неясно, какая компания обслуживала данный дом и было ли это обслуживание — жители сами называют себя «привидениями» и жильцами «несуществующего дома».