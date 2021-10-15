Власти назначили и затем отменили встречу с погорельцами «несуществующего дома» в Уфе

Власти назначили и затем отменили встречу с погорельцами «несуществующего дома» в Уфе
Власти назначили и затем отменили встречу с погорельцами «несуществующего дома» в Уфе
Вчера, 12:21ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: Анастасия Денисенко
14 октября администрация города назначила встречу погорельцам на 16:00, но уже сегодня утром отменила ее, назвав причину.

Уфимцев, у которых сгорел дом, пригласили на встречу с чиновниками. Вскоре жители заявили, что встреча отменена и озвучила, почему это произошло.

Нам позвонили с управления гражданской защиты и сказали о том, что без QR-кода и справок нас не примут. Никто из нашего сгоревшего дома, кроме двух человек, не может прийти, сообщает Ольга, жительница сгоревшего дома.

Накануне до этого жильцам поступил звонок из администрации Ленинского района их пригласили на встречу для обсуждения этого вопроса. Позже встреча была отменена по той же причине.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар по улице Вагонная, 5. Так как сгоревший дом находился в частной собственности, по закону власти отказали уфимцам в расселении. До сих пор неясно, какая компания обслуживала данный дом и было ли это обслуживание — жители сами называют себя «привидениями» и жильцами «несуществующего дома».

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