Власти назначили и затем отменили встречу с погорельцами «несуществующего дома» в Уфе

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар по улице Вагонная, 5. Так как сгоревший дом находился в частной собственности, по закону власти отказали уфимцам в расселении. До сих пор неясно, какая компания обслуживала данный дом и было ли это обслуживание — жители сами называют себя «привидениями» и жильцами «несуществующего дома».