Власти Башкирии сообщили о росте привитых от COVID-19 за неделю на 37 процентов

По словам главы республики, люди стали прививаться активнее и уже сейчас можно наблюдать положительную тенденцию.

По данным властей, за неделю рост вакцинации от коронавируса составил 37%. За сутки прививки сделали 29422 жителя Башкирии, из них 20081 житель получил только первый компонент вакцины. Сертификаты вакцинации получили уже 1238126 жителей республики. – Растущее число тех, кто делает прививку, говорит о том, что наши меры убеждения начали работать. И люди нас услышали, - отметил Радий Хабиров на заседании оперативного штаба 14 октября. На сегодняшний день в Башкирии действуют 145 пунктов вакцинации, мобильные пункты в Уфе действуют в конгресс-холле «Торатау» (самый большой пункт), торговом центре «Планета» и лайфстайл-центре «Башкирия». Ранее Роспотребнадзор ужесточил антиковидные меры. Причиной послужили сложная эпидемиологическая обстановка и высокая смертность населения.

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