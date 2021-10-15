Владимир Путин выступил на III Евразийском женском форуме в Петербурге

По поводу тезиса Путина о том, что женское равноправие является одной из традиционных для России ценностей, скорее всего, будут спорить. Однако не вызывает сомнения тот факт, что равенство прав мужчин и женщин в самом деле провозгласили в России раньше, чем в США и странах Европы. Также несомненно, что представительство женщины в органах власти в течение четверти века возрастает.