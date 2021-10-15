Владимир Путин выступил на III Евразийском женском форуме в Петербурге

Владимир Путин выступил на III Евразийском женском форуме в Петербурге
Владимир Путин выступил на III Евразийском женском форуме в Петербурге
Вчера, 14:22ОбществоФото: kremlin.ru
Владимир Путин выступил в рамках III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Глава государства, напомнив об успехах России в обеспечении прав женщин (их широком представительстве их в органах власти, ярких историях успеха в предпринимательстве, порядка 40% исследователей женщин в российской науке), не разделил распространенное на Западе противопоставление традиционных ценностей и прав женщин.

По словам Путина, женское равноправие является одной из традиционных для России ценностей, установленное в стране законодательно еще в 1917 году. Об этом пишет Телеграм-канал «Мейстер». Путин напомнил: система поддержки семьи в России исходит из того, что женщина не должна выбирать: или дети, или карьера.

«В России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла состояться в том деле, которое ей по душе», — отметил глава государства.

По поводу тезиса Путина о том, что женское равноправие является одной из традиционных для России ценностей, скорее всего, будут спорить. Однако не вызывает сомнения тот факт, что равенство прав мужчин и женщин в самом деле провозгласили в России раньше, чем в США и странах Европы. Также несомненно, что представительство женщины в органах власти в течение четверти века возрастает.

Стоит отметить, что в новом созыве Госдумы из 450 депутатов 74 женщины (17%). В прошлом созыве их количество равнялось 72 (16%).

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