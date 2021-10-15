В Уфу и в Стерлитамак поставят 45 новых троллейбусов-гибридов

Речь идет о троллейбусах-гибридах, которые могут автономно передвигаться до 30 километров в случае отключения транспорта от контактной сети.

Пресс-служба главы Башкирии сообщила, что для Уфы и Стерлитамака было закуплено по офсетному контракту 45 новых троллейбусов-гибридов. Известно, что выполнять заказ будет Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, а сама поставка намечена на 2022 год. Отметим, данная модель общественного транспорта подразумевает гибрид троллейбуса и электробуса «Горожанин». Такое сочетание позволит транспорту автономно передвигаться до 30 километров за счет дополнительных аккумуляторов, расчетный срок службы которых составляет 7 лет. Помимо этого, троллейбусы будут оснащены системой информирования пассажиров, кондиционером, камерами видеонаблюдения и USB.

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