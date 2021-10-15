В Уфе продавцы на рынке нашли способ остаться на плаву во времена ковид-ограничений

Многим жителям Уфы и пользователям социальных сетей данная идея понравилась, так как ограничения в большей степени ударили по предпринимателям. Отметим, что на портале электронной приемной не раз публиковались обращения от предпринимателей, которые потеряли не только клиентов, но и большую часть выручки. В частности, с криками о помощи обращались владельцы кафе на фуд-корте в торговых центрах «Ультра», «Аркада», а также предприниматели из других городов Башкирии.