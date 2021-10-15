В Уфе продавцы на рынке нашли способ остаться на плаву во времена ковид-ограничений

В Уфе продавцы на рынке нашли способ остаться на плаву во времена ковид-ограничений
В Уфе продавцы на рынке нашли способ остаться на плаву во времена ковид-ограничений
Вчера, 18:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: соцсети
Заказ на продукты от невакцинированных покупателей продавцы принимают по телефону.

Во время жестких ковид-ограничений, когда в торговые центры пускают только вакцинированных посетителей, продавцы ввели новую услугу — заказ продуктов по телефону. Фотография с номерами телефонов продавцов колбасного, овощного и других отделов появилась в социальных сетях.

Ранее мы уже писали, что в Уфе подобную услугу внедрили и другие магазины. Так, схема продаж одна и та же: невакцинированный покупатель звонит по номеру телефона, диктует список необходимых продуктов или вещей, а дальше оплачивает заказ по факту его получения от продавца.

Многим жителям Уфы и пользователям социальных сетей данная идея понравилась, так как ограничения в большей степени ударили по предпринимателям. Отметим, что на портале электронной приемной не раз публиковались обращения от предпринимателей, которые потеряли не только клиентов, но и большую часть выручки. В частности, с криками о помощи обращались владельцы кафе на фуд-корте в торговых центрах «Ультра», «Аркада», а также предприниматели из других городов Башкирии.

Напомним, что корреспондент Mkset побывал на рынке в первый день ограничений и подробно описал все происходящее в материале «Рыночные отношения. Что происходило на рынке в Уфе в первый день COVID-ограничений».

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