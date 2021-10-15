В Башкирии закрыли ТЦ из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм

В Башкирии закрыли ТЦ из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм
В Башкирии закрыли ТЦ из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм
Вчера, 17:33ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Торговый центр в Ишимбае закрыли после проверки Роспотребнадзора Бакширии. Выяснилось, что в центре не соблюдались требования предосторожности в условиях пандемии.

В Ишимбае деятельность торгового центра «Палуба» была приостановлена на 5 дней. Известно, что с рейдом центр посетил Роспотребнадзор Башкирии, в результате чего было обнаружено, что в магазине ни одно требование мер предосторожности не соблюдалось.

Так, из-за пандемии коронавируса были введены ограничения, в частности, с 12 октября двери торговых центров Башкирии закрылись для невакцинированных жителей, однако помимо следования данному пункту посетителям необходимо соблюдать масочный режим и проходить термометрию. В самом же торговом центре каждые 2-3 часа должна осуществляться дезинфекция поверхностей, также в помещении должен быть установлен рециркуляр воздуха, однако на деле сотрудники Роспотребнадзора Башкирии обнаружили в «Палубе» только ведра, швабры и белизну.

Как мы уже отметили, работа торгового центра была приостановлена на 5 дней, а на сотрудников наложен штраф. Известно, что материалы дела будут переданы в суд.

Ранее мы писали, что мэр Уфы Сергей Греков поручил закрывать торговые центры, которые не соблюдают новые ограничительные меры. Между тем член СПЧ Азамат Галин заявил, что объем продаж в торговых центрах упал на 65%.

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