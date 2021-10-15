В Башкирии заблокировали сайты, на которых можно было купить справки по COVID-19

В Башкирии заблокировали сайты, на которых можно было купить справки по COVID-19
В Башкирии заблокировали сайты, на которых можно было купить справки по COVID-19
Вчера, 18:48ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Мединские справки продавались на десяти сайтах, которые отныне, по решению суда, заблокированы.

Стало известно о блокировке десяти сайтов, которые продавали медицинские справки по коронавирусу. Как сообщает прокуратура Октябрьского, доступ к данным сайтам был свободным, а сами справки выдавались без осмотра врачами.

Известно, что данные сайты по решению суда были заблокированы, так как за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственности.

Ранее мы писали, что в Октябрьске осудят 51-летнего жителя, который продавал поддельные результаты ПЦР-тестов. Известно, что всего на продаже 36 липовых справок мужчина заработал 50 тысяч рублей. На аналогичном преступлении была поймана и 63-летняя пенсионерка Октябрьского, полицейские обнаружили 16 фактов подделки медицинских документов.

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