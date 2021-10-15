В Башкирии заблокировали сайты, на которых можно было купить справки по COVID-19

Ранее мы писали, что в Октябрьске осудят 51-летнего жителя, который продавал поддельные результаты ПЦР-тестов. Известно, что всего на продаже 36 липовых справок мужчина заработал 50 тысяч рублей. На аналогичном преступлении была поймана и 63-летняя пенсионерка Октябрьского, полицейские обнаружили 16 фактов подделки медицинских документов.