В Башкирии заблокировали сайты, на которых можно было купить справки по COVID-19

Стало известно о блокировке десяти сайтов, которые продавали медицинские справки по коронавирусу. Как сообщает прокуратура Октябрьского, доступ к данным сайтам был свободным, а сами справки выдавались без осмотра врачами.
Известно, что данные сайты по решению суда были заблокированы, так как за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственности.
Ранее мы писали, что в Октябрьске осудят 51-летнего жителя, который продавал поддельные результаты ПЦР-тестов. Известно, что всего на продаже 36 липовых справок мужчина заработал 50 тысяч рублей. На аналогичном преступлении была поймана и 63-летняя пенсионерка Октябрьского, полицейские обнаружили 16 фактов подделки медицинских документов.