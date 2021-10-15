В Башкирии прием пациентов с подозрением на COVID-19 ведут прямо на лестнице

По словам жительницы республики, врачебная тайна в этой поликлинике не соблюдается, а время ожидания приема составляет около шести часов.

Жительница города Октябрьский Елена Пригодская сообщила в соцсетях об условиях приема пациентов в городской поликлинике № 1 на улице Гоголя. По ее словам, прием пациентов с подозрением на коронавирус здесь ведется прямо на лестнице. Как пишет Елена, условий для ожидания приема для пациентов с подозрением на коронавирус в поликлинике нет. — Люди ждут приёма по 5-6 часов, тут же, на лестничной площадке. Никакой врачебной тайны, все стоящие в очереди, слушают симптомы на приеме у врача. Ни одной лавочки, чтоб присесть, люди стоят и многим становится плохо. Это как? Нас совсем за людей не считают? Такое отношение к своим гражданам — это позор и унижение, — говорится в сообщении горожанки. Примечательно, что другая жительница этого же города подтвердила, что прием болеющих действительно ведется на лестнице, но причин она не знает. — Может, помещение пока не подыскали. Мне с температурой было не до того, — пишет Валентина С. По словам Ларисы О., на лестничной клетке этой же поликлиники якобы оказался пациент с положительным результатом ПЦР из частной клиники. — Врач ему ответила — «вы зачем сюда пришли?! Вы должны дома находиться»! Из этой красной зоны его завели внутрь поликлиники, и он потом разгуливал по этажу, где другие люди ожидали приёма у терапевта, — пишет очевидец Лариса О. Mkset обратился в минздрав Башкирии за комментарием по данной ситуации. В ведомстве ответили, что специалистам необходимо изучить информацию и только потом дать полный компетентный ответ. Опубликуем комментарий министерства после его получения.

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