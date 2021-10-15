В 3 квартале 2021 года спрос на вторичное жилье в РФ вырос на 9%

Сервис «Авито Недвижимости» приводит данные, согласно которым в третьем квартале 2021 года в России спрос на вторичное жилье вырос на девять процентов по сравнению со вторым кварталом.

Как сообщает iz.ru, тенденция обусловлена введением новых условий выдачи льготной ипотеки, по которым приобрести жилье на первичном рынке на льготных условиях становится сложнее. В то же время покупка недвижимости продолжает быть привлекательной инвестицией. Также, по данным сервиса, цены на вторичное жилье растут медленнее, чем на квартиры в новостройках. Так, жилье на первичном рынке за год подорожало на 39%, на вторичном — на 31% год к году (третий квартал 2021 года к аналогичному периоду 2020 года) и на восемь процентов — за квартал.

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