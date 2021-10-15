В 3 квартале 2021 года спрос на вторичное жилье в РФ вырос на 9%

Как сообщает iz.ru, тенденция обусловлена введением новых условий выдачи льготной ипотеки, по которым приобрести жилье на первичном рынке на льготных условиях становится сложнее.
В то же время покупка недвижимости продолжает быть привлекательной инвестицией.
Также, по данным сервиса, цены на вторичное жилье растут медленнее, чем на квартиры в новостройках. Так, жилье на первичном рынке за год подорожало на 39%, на вторичном — на 31% год к году (третий квартал 2021 года к аналогичному периоду 2020 года) и на восемь процентов — за квартал.