Суд оставил в силе предписание вернуть 115 млн рублей за пиксельные елки в Башкирии

В соответствии с этим решением апелляционной инстанции, компании предстоит вернуть в бюджет 115 миллионов рублей. По причине того, что в конце декабря 2020 года УФАС выявила нарушения при проведении торгов на поставку пиксельных ёлок. В ходе аукциона заказчик ГКУ РБ «Хозяйственное управление» отдало предпочтение компании «Клирлайт Рус», которая являлась единственным кандидатом. Таккже проверка проверка показала, что цена елок на 80% превышала стоимость производителя.