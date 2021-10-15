Суд оставил в силе предписание вернуть 115 млн рублей за пиксельные елки в Башкирии

Суд оставил в силе предписание вернуть 115 млн рублей за пиксельные елки в Башкирии
Суд оставил в силе предписание вернуть 115 млн рублей за пиксельные елки в Башкирии
Вчера, 08:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Хозуправление администрации главы Башкирии и компания «Клирлайт Рус»пытались оспорить это решение в суде в Челябинске, но суд отказался удовлетворить жалобу.

Стало известно, что апелляционная инстанция в Челябинске оставила в силе июльское решение арбитражного суда Башкирии, которое постановило вернуть 115 миллионов рублей в бюджет Башкирии за пиксельные елки, которые перед новым годом установили в восьми муниципалитетах республики. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

В середине лета арбитражный суд Башкирии подтвердил законность решения. И законность предписания УФАС, которое антимонопольная служба выдала компании «Клирлайт Рус», которая ранее также работала на контрактах с администрацией подмосковного Красногорска

В соответствии с этим решением апелляционной инстанции, компании предстоит вернуть в бюджет 115 миллионов рублей. По причине того, что в конце декабря 2020 года УФАС выявила нарушения при проведении торгов на поставку пиксельных ёлок. В ходе аукциона заказчик ГКУ РБ «Хозяйственное управление» отдало предпочтение компании «Клирлайт Рус», которая являлась единственным кандидатом. Таккже проверка проверка показала, что цена елок на 80% превышала стоимость производителя.

Но ни компания, ни хозуправление не были согласны с решением суда и хотели его оспорить. Однако решение суда подтвердила апелляционная инстанция. Будут ли истцы обращаться в кассацию – неизвестно.

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