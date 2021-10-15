Вице-мэр Уфы по финансовым вопросам Гульнара Валиева скончалась от COVID-19

Вице-мэр Уфы по финансовым вопросам Гульнара Валиева скончалась от COVID-19
Вице-мэр Уфы по финансовым вопросам Гульнара Валиева скончалась от COVID-19
Вчера, 12:34ОбществоЭлина СайфрановаФото: Горсовет Уфы
Женщине было всего 49 лет.

Стало известно, что сегодня, 15 октября, на 50 году жизни скоропостижно скончалась Гульнара Валиева вице-мэр Уфы по финансовым вопросам. Сообщается, что причиной смерти стали осложнения после COVID-19.

Прощание с Гульнарой Валиевой состоится завтра, а именно в 9 утра 16 октября, также траурный митинг пройдет в Городском дворце культуры в 10:00.

Напомним, что Гульнара Валиева родилась 4 февраля 1972 года в деревне Мурдашево Стерлитамакского района. Так, в родном районе женщина окончила Стерлитамакский технологический техникум. Известно, что долгое время работала в Администрации Стерлитамакского района, где также занималась экономическим и финансовым вопросам. На должность вице-мэра Уфы женщину назначили в 2017 году.

Редакция Mkset выражает соболезнования всем кто знал и любил Гульнару Валиеву.

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