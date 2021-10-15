Вице-мэр Уфы по финансовым вопросам Гульнара Валиева скончалась от COVID-19

Напомним, что Гульнара Валиева родилась 4 февраля 1972 года в деревне Мурдашево Стерлитамакского района. Так, в родном районе женщина окончила Стерлитамакский технологический техникум. Известно, что долгое время работала в Администрации Стерлитамакского района, где также занималась экономическим и финансовым вопросам. На должность вице-мэра Уфы женщину назначили в 2017 году.