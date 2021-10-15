Система оплаты Face Pay работает на всех станциях столичного метро

Чтобы оплатить проезд, не требуется прикладывать карту, смартфон или жать кнопки, достаточно при проходе турникета взглянуть в специальную камеру, пишет mos.ru.
По словам Ликсутова, Москва стала первым в мире городом, в котором система Face Pay охватила более 240 станций метро. Заместитель мэра подчеркнул, что Face Pay будет работать параллельно с привычными способами оплаты. Подключаться или нет к системе, пассажиры метро решают сами. Однако в дептрансе уверены, что в ближайшие пару лет число москвичей, желающих таким образом оплачивать проезд в метро, будет доходить до 15% от общего числа пассажиров.
Для подключения к Face Pay нужно привязать к ней карту “Тройка”, банковскую карту и загрузить фотографию. Лучше сделать это заранее, так как загрузка и обработка информации может занять несколько часов. При этом, по словам экспертов, камера на турникете считывает не изображение лица, а создаваемый сервисом биометрический ключ. Вся персональная информация надежно зашифрована.
Подключенные к системе Face Pay турникеты можно будет найти по специальной наклейке на полу перед ними. Снятие средств происходит автоматически, когда пассажир смотрит в камеру. В департаменте транспорта сообщили, что число таких турникетов будут увеличивать, если пассажирам понравится новая услуга.