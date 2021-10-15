Система оплаты Face Pay работает на всех станциях столичного метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с 15 октября все станции столичного метрополитена подключены к платежной системе Face Pay. Система, позволяющая оплачивать проезд при помощи распознавания лиц, внедрена по инициативе Сергея Собянина.

Чтобы оплатить проезд, не требуется прикладывать карту, смартфон или жать кнопки, достаточно при проходе турникета взглянуть в специальную камеру, пишет mos.ru. По словам Ликсутова, Москва стала первым в мире городом, в котором система Face Pay охватила более 240 станций метро. Заместитель мэра подчеркнул, что Face Pay будет работать параллельно с привычными способами оплаты. Подключаться или нет к системе, пассажиры метро решают сами. Однако в дептрансе уверены, что в ближайшие пару лет число москвичей, желающих таким образом оплачивать проезд в метро, будет доходить до 15% от общего числа пассажиров. Для подключения к Face Pay нужно привязать к ней карту “Тройка”, банковскую карту и загрузить фотографию. Лучше сделать это заранее, так как загрузка и обработка информации может занять несколько часов. При этом, по словам экспертов, камера на турникете считывает не изображение лица, а создаваемый сервисом биометрический ключ. Вся персональная информация надежно зашифрована. Подключенные к системе Face Pay турникеты можно будет найти по специальной наклейке на полу перед ними. Снятие средств происходит автоматически, когда пассажир смотрит в камеру. В департаменте транспорта сообщили, что число таких турникетов будут увеличивать, если пассажирам понравится новая услуга.

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