Сбер приобрел домен games.ru

Сбер приобрел домен games.ru
Сбер приобрел домен games.ru
15 октября, 22:54ОбществоФото: pixabay.com
Дочерняя компания Сбера ООО «Сбергеймз» зарегистрировала доменное имя games.ru. Покупка этого домена стала одной из крупнейших финансовых операций в зоне .ru за последнее время.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на «КоммерсантЪ», доменное имя games.ru предположительно может быть использовано для организации маркетплейса с играми и подписками на сервисы Сбера. Уточняется, что стоимость нового приобретения компании может составлять до одного миллиона долларов США.

Отмечается, что о планах Сбера по освоению рынка компьютерной игровой индустрии стало известно весной этого года, когда было объявлено о старте проекта «Сбер игры». Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров отметил, что домен games.ru созвучен с наименованием отрасли, которая в настоящее время активно развивается. Таким образом, приобретение данного доменного имени означает попытку Сбера занять лидерскую позицию на игровом рынке.

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