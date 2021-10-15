Роспотребнадзор Башкирии объяснил, какой из вакцин нужно привиться в первую очередь

— Как показывает многолетняя практика, самый опасный эпидемиологический период по гриппу в Башкирии наступает во второй декаде декабря — начале января, когда люди уже активно болеют. Поэтому сейчас, конечно, приоритет должен быть отдан вакцине против коронавирусной инфекции. — заявила Анна Казак.