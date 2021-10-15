Роспотребнадзор Башкирии объяснил, какой из вакцин нужно привиться в первую очередь

Роспотребнадзор Башкирии объяснил, какой из вакцин нужно привиться в первую очередь
Роспотребнадзор Башкирии объяснил, какой из вакцин нужно привиться в первую очередь
Вчера, 10:34ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Начальник Управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак объяснила, какой из вакцин нужно привиться в первую очередь.

На брифинге в ЦУРе глава регионального Роспотребнадзора сообщила, что необходимо вакцинироваться от этих двух болезней, но сначала правильно расставить приоритеты.

— Как показывает многолетняя практика, самый опасный эпидемиологический период по гриппу в Башкирии наступает во второй декаде декабря — начале января, когда люди уже активно болеют. Поэтому сейчас, конечно, приоритет должен быть отдан вакцине против коронавирусной инфекции. — заявила Анна Казак.

Также глава ведомства уточнила, что между прививками следует выдержать перерыв не менее месяца. Прямо сейчас необходимо сделать прививку от коронавирусной инфекции, а спустя месяц вакцинироваться уже от гриппа.

Ранее сообщалось, что в Башкирии вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Среди них работники образовательных учреждений, социальных сфер и медицинские работники.

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