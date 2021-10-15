Представлена VK Видео — видеоплатформа № 1 в России по просмотрам и аудитории

Видеовитрина VK Видео

Ещё одно важное обновление в рамках единой платформы VK Видео — новая видеовитрина социальной сети ВКонтакте для веб-версии и мобильного приложения. В её основе — единая платформа рекомендаций видео, построенная на алгоритмах машинного обучения, которые способны анализировать содержимое в кадре: от людей и объектов, тематик и эмоций до распознавания речи с последующей генерацией автоматических субтитров и поиска по ним. Модель различает более 1 000 категорий видеоконтента с помощью технологий компьютерного зрения и технологий автоматического распознавания речи (ASR). Полученная информация о тематике видео используется в том числе для поиска контента. Кроме того, с помощью технологий искуственного интеллекта, которые определяют сюжеты и действующих лиц, видеовитрина предлагает пользователю посмотреть видео с участием его друзей или любимых знаменитостей.