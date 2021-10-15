Представлена VK Видео — видеоплатформа № 1 в России по просмотрам и аудитории

Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также всех продуктов компании VK. Обновления представили на презентации VK Video Launch в Москве, мероприятие открыли СЕО и СТО социальной сети ВКонтакте и VK Видео Марина Краснова и Александр Тоболь.
Пользователи VK Видео получают доступ к единой библиотеке видеоконтента. Рекламодатели и правообладатели — к самой большой видеоаудитории российского интернета через единую платформу, а также широкий набор инструментов для анализа статистики потребления и монетизации.
VK Видео объединяет ключевые технологии в рамках единой видеоплатформы: адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. А также в состав новой единой видеоплатформы включены и совершенно новые технологические решения в области доставки и потребления видео, поддержка новых сетевых протоколов по ускорению доставки и потребления контента, новая единая платформа персональных рекомендаций видео. Среди обновлений и запущенные совместно с командой рекламных технологий новые форматы монетизации и решения в области повышения дохода от In-Stream видео и качества видеоинвентаря.
Марина Краснова, CEО ВКонтакте и VK Видео:
«Мы наконец запустили то, что от нас так давно хотели пользователи, авторы и партнёры — самый большой по аудитории видеосервис в России за счёт объединения всех видеоактивов в рамках единой платформы VK Видео. Это позволило нам предоставить доступ к 40-миллионной аудитории ежедневных активных зрителей видео — они смотрят свыше 2 миллиардов уникальных видео ежегодно, а авторы загружают более 250 миллионов роликов.
Теперь у нас единый видеоплеер, одна команда и единая технология — всё это позволяет нам быстрее создавать и внедрять новые технологии и решения».
Александр Тоболь, СТО ВКонтакте и VK Видео:
«Нам удалось в рамках единой технологической платформы VK Видео объединить не только все продукты группы, но и все форматы видео, просмотр на всех возможных устройствах и экранах. За последнее время мы анонсировали ряд новых собственных технологий, среди них автоматические субтитры на базе технологий распознавания речи (ASR), геораспределённая сеть доставки контента (CDN). Мы видим, что объединение технологий позволяет нам предоставлять многомиллионной аудитории уникальные технологии. Одна из них — технология NeuroHD, нейросеть для автоматического улучшения качества видеокартинки. Этим и другими инновациями в видео мы поделимся в ближайшем будущем».
Ещё одно важное обновление в рамках единой платформы VK Видео — новая видеовитрина социальной сети ВКонтакте для веб-версии и мобильного приложения. В её основе — единая платформа рекомендаций видео, построенная на алгоритмах машинного обучения, которые способны анализировать содержимое в кадре: от людей и объектов, тематик и эмоций до распознавания речи с последующей генерацией автоматических субтитров и поиска по ним. Модель различает более 1 000 категорий видеоконтента с помощью технологий компьютерного зрения и технологий автоматического распознавания речи (ASR). Полученная информация о тематике видео используется в том числе для поиска контента. Кроме того, с помощью технологий искуственного интеллекта, которые определяют сюжеты и действующих лиц, видеовитрина предлагает пользователю посмотреть видео с участием его друзей или любимых знаменитостей.
На витрине VK Видео зрителям будет доступна новая широкая библиотека — она включает фильмы, сериалы, мультфильмы, телешоу — их можно смотреть бесплатно и в высоком качестве. Для удобства весь контент будет распределён по тематическим разделам видеовитрины — например, «Фильмы», «Сериалы», «Спорт», «Детям» и «Трансляции». Также пользователи получат доступ к обновлённому разделу «Мои видео»: там можно будет найти свои трансляции и загруженные видео, вернуться к роликам в «Закладках» или с отметкой «Нравится», проверить историю просмотров.
Новая поисковая платформа в VK Видео поможет быстро найти интересный ролик — среди всей библиотеки, в отдельной категории или плейлисте. Ранжирование результатов поиска будет опираться в том числе на сигналы рекомендательной системы и сократит путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.
Видеовитрина уже доступна для пользователей ВКонтакте. Позже она появится в других видеосервисах экосистемы VK.
Ежегодно в ОК и ВКонтакте появляется больше 250 миллионов видео: из них 80% — это UGC-контент, а 20% — профессиональный. На новой видеоплатформе VK Видео вырастет количество профессионального контента, среди него появится больше видео собственного производства. Так, для зрителей уже готовятся реалити-шоу, сериалы, а также проекты, в центре которых — набирающие популярность короткие вертикальные ролики. Все видео смогут увидеть зрители видеосервисов ВКонтакте, ОК и других площадок экосистемы VK, а также пользователи «Клипов».
VK Видео открывает новые возможности для авторов лицензионного контента: будет достаточно загрузить видео на одну площадку и выбрать, на каких ещё видеосервисах экосистемы VK оно появится. Каждому правообладателю будут предложены индивидуальные условия монетизации: они смогут получать отчисления с показов рекламы в своих видеороликах. В будущем правообладатели получат доступ к развёрнутой аналитике в личном кабинете: смогут узнавать, сколько просмотров собрало видео, как много людей его увидели и как долго смотрели.
На презентации продукта VK Видео также анонсировали нейросетевую технологию автоулучшения качества изображения в видео — NeuroHD. Она будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео, повышая качество картинки. Кроме того, скоро в VK Видео появятся панорамные видеоролики и приложение для просмотра видео на Smart TV. Панорамные видео 360° расширят для авторов возможности самовыражения и подарят зрителям новый опыт: посмотреть изображение можно будет под любым углом.
Всем пользователям VK Видео в том числе будут доступны обновления, которые ранее появились в плеере у пользователей ВКонтакте: собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой, неограниченное число зрителей прямого эфира, качество 4К, загрузка «тяжёлых» медиафайлов до 256 Гбайт, фоновый просмотр в формате Picture-in-Picture, поддержка стриминга на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay.
Ранее VK также запустила в видео автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи (ASR): они появились в обновлённом видеоплеере социальной сети ВКонтакте. В отличие от решений других сервисов, алгоритмы VK умеют проставлять в субтитрах знаки препинания и заглавные буквы. А в ближайшее время они смогут разделять речь спикеров на разные реплики — всё это значительно повышает понятность расшифровки и упрощает чтение.
Эффективную и бесперебойную работу технологий VK Видео обеспечивает геораспределённая сеть доставки контента (CDN): благодаря ей видео и прямые трансляции стартуют в среднем в 1,5 раза быстрее вне зависимости от расстояний. CDN-сеть VK Видео стала одной из крупнейших в России и включает в себя больше 50 узлов, расположенных в разных точках России и мира: от Петропавловска-Камчатского до Амстердама. А за более быструю и надёжную доставку видеоконтента отвечает уникальное сетевое решение, которое помогает найти ближайший узел CDN и строит оптимальный маршрут для загрузки данных. Технологии уже доступны для пользователей ВКонтакте и ОК.