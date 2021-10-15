Правительство Башкирии присвоило охранный статус озеру Талкас

Постановление было составлено после поручения Хабирова, а также жалоб жителей Баймакского района на действия бизнесменов, которые реализуют свою деятельность с нарушениями природоохранного законодательства.

Власти Башкирии на сайте правовой информации опубликовали постановление «О создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан». Отметим, что подписано оно премьер-министром республики Андреем Назаровым. Напомним, что присвоить охранный статус озеру «Талкас» глава Башкирии поручил еще 15 мая. Тогда Хабиров мотивировал свое решение тем, что жители Баймакского района неоднократно подавали жалобы на действия бизнесменов, которые проводили масштабные работы, в результате чего зачастую нарушали природоохранное законодательство. В частности, обращения властям региона писали жители Исяново, Тубинский, Сакмар, Темясово, где жаловались на ООО «Семеновский рудник», основная деятельность компании заключается в добыче железных руд подземным способом. Известно, что недалеко от территории озера компания планировала открыть карьер. Теперь же на озеро Талкас защищено постановление об охране объекта, следовательно, на данной территории запрещено проводить какую-либо деятельность, которая может нанести ущерб природе. В частности, запрещено проводить поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, буровые работы, строительство, промышленное рыболовство, подводная охота и так далее.

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