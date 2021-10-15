Покупка недвижимости без рисков и страха. Такое бывает?

Покупка недвижимости без рисков и страха. Такое бывает?
Покупка недвижимости без рисков и страха. Такое бывает?
Вчера, 14:00ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Чтобы вытянуть счастливый билет и избежать трудностей, нужно знать несколько правил. И мы расскажем, каких именно.

Принято считать, что приобретение недвижимости — это всегда лотерея. Конечно, такой подход имеет основания: не каждый продавец будет рассказывать потенциальному покупателю о недостатках своего объекта. И даже после того, как вы определитесь с покупкой, множество юридических нюансов могут испортить впечатление от сделки. Но выбрать дом своей мечты в Мелеузе возможно.

Правила по выбору дома

1. Расположение дома

Во-первых, обратите внимание на дом в уже застроенной местности. Развитая инфраструктура, облагороженная территория, налаженные коммуникации, соседи — всё это гарантия того, что вам не придётся сталкиваться с неисправностями объекта и перестройкой дома.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

2. Качество строительства

Внимательно оцените качество строительства. Не стесняйтесь осмотреть дом несколько раз. Наличие грибка, трещины в фундаменте и протечки — то, чего стоит опасаться покупателю в первую очередь. Советуем вам оценить состояние крыши. Образование конденсата и гниение стропильной системы, а также экономия на утеплителе приводят к самым неблагоприятным последствиям.

Сырость — настоящее препятствие в покупке жилья. Визуально оценить состояние стен и углов дома сложно, поэтому пригласите эксперта. Он проведёт осмотр с тепловизором. Решите этот вопрос до покупки, и тогда после вам не придётся бороться с плесенью.

Совет:

Время осмотра назначьте два раза: при ясной солнечной погоде, когда хорошо видны все подтеки на фасаде, и в дождь, чтобы оценить состояние водоотвода и ливневки.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

3. Отсутствие коммуникаций — принципиальный момент?

Учтите, что подключение коммуникаций достаточно хлопотный и затратный процесс. В его ходе могут возникнуть проблемы, из-за которых владелец вынужден будет приостановить строительство или даже прекратить его. Будьте готовы к тому, что решение данного вопроса потребует немало времени, сил и денег.

Но установка коммуникаций ещё не гарантия их качества. Поэтому важно уделить внимание хотя бы поверхностной проверке данного фактора. Вместе с продавцом проверьте их работу. В таком случае вы сможете получить договоры на оказанные подрядчиком услуги, а в случае обнаружения неисправностей — связать с ним на месте.

Вывод

Зачастую учесть все нюансы как на этапе выбора, так и в процессе проведения сделки может только эксперт. Своевременно разрешить возникшие трудности, а также избежать сложных ситуаций покупателю всегда поможет агент по недвижимости.

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