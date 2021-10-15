Объем продаж в торговых центрах Башкирии упал на 65% после новых антиковидных мер

Количество посетителей в магазинах значительно снизилось после ведения QR-кодов, об этом сообщил Азамат Галин на заседании членов СПЧ.
По словам Галина, предприниматели готовы поддерживать меры, чтобы быстрее достигнуть высокого уровня вакцинации и повышения иммунитета граждан. Но в день вступления в силу очередного пакета ограничений, по его данным, объем продаж в торговых центрах снизился на целых 65%.
– Мы принимаем такие непростые решения, чтобы минимизировать риск заражения. Вместе с тем у нас 1,3 млн привитых людей, - сообщил на заседании членов СПЧ Радий Хабиров.
Из-за отсутствия справок жители Башкирии не могут посещать торговые центры. Между тем расположенные в ТЦ супермаркеты открыли для покупателей отдельные входы, так как для магазинов с товарами первой необходимости таких ограничений пока что не предусмотрено.