Объем продаж в торговых центрах Башкирии упал на 65% после новых антиковидных мер

Объем продаж в торговых центрах Башкирии упал на 65% после новых антиковидных мер
Объем продаж в торговых центрах Башкирии упал на 65% после новых антиковидных мер
Вчера, 12:11ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: semelectric.ru
По словам главы региона, власти постарались соблюсти баланс между здоровьем жителей и состоянием бизнеса.

Количество посетителей в магазинах значительно снизилось после ведения QR-кодов, об этом сообщил Азамат Галин на заседании членов СПЧ.

По словам Галина, предприниматели готовы поддерживать меры, чтобы быстрее достигнуть высокого уровня вакцинации и повышения иммунитета граждан. Но в день вступления в силу очередного пакета ограничений, по его данным, объем продаж в торговых центрах снизился на целых 65%.

– Мы принимаем такие непростые решения, чтобы минимизировать риск заражения. Вместе с тем у нас 1,3 млн привитых людей, - сообщил на заседании членов СПЧ Радий Хабиров.

Из-за отсутствия справок жители Башкирии не могут посещать торговые центры. Между тем расположенные в ТЦ супермаркеты открыли для покупателей отдельные входы, так как для магазинов с товарами первой необходимости таких ограничений пока что не предусмотрено.

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