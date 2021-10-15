Минфин Башкирии не нашел 8 млрд рублей для решения проблемы с загрязнением воздуха

Минфин Башкирии не нашел 8 млрд рублей для решения проблемы с загрязнением воздуха
Минфин Башкирии не нашел 8 млрд рублей для решения проблемы с загрязнением воздуха
Вчера, 09:32ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Депутаты Курултая республики обсудили проблему после жалоб горожан на едкий запах в воздухе. Оказалось, что мощности лабораторий не позволяют находить все вредные вещества.

На первом заседании рабочей группы по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская заявила, что существующие методики не позволяют выявлять наличие химических веществ в воздухе, а на содержание и модернизирование лабораторий в бюджете республики денег нет.

Горохольская также заявила, что все выбросы происходят ночью, по ее мнению, для решения проблемы нужны датчики на трубах, чтобы знать конкретного нарушителя и иметь возможность оштрафовать его. К слову, в ближайшие годы такие датчики контроля промышленные предприятия обязаны будут установить по новому закону.

По словам министра экологии Башкирии Урала Искандарова, в ближайшие годы в Башкирии планирует создать территориальные схемы наблюдения за состоянием воздуха, осовременить посты наблюдения Башгидромета, построить семь автостанций контроля за воздухом в Уфе, еще три — в Стерлитамаке и одну — в Салавате, а также выполнять воздухоохранные мероприятия на предприятиях, построить объездные дороги, закупить транспорт на газовом топливе и открыть газозаправочные станции, а также заняться озеленением городов. Все этим планы Искандаров оценил в восемь миллиардов рублей.

- В связи со сложной экономической ситуацией и отсутствием свободных источников средств в бюджете республики в финансировании мероприятий Минфином было отказано, - добавил министр экологии.

Напомним, что жители республики, в частности уфимцы, последние месяцы часто жаловались на неприятный запах в воздухе.

Роспортебнадзор Башкирии опубликовал результаты анализа проб воздуха в 57 точках Уфы. Известно, что проверки проводились с 27 июня и всего из 6613 исследований в 46 было выявлено превышение ПДК от 1,2 до 2,9. Сообщается, что в пробах в порядке убывания были обнаружены такие вещества как гидроксибензол, диоксид серы, этилбензол, дигидросульфид, ацетон, этенилбензол, оксид углерода, диметилбензол. В отношении двух предприятий Уфы были составлены протоколы из-за загрязнения воздуха.

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