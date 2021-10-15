Минеева одобрила появление в Москве «Мишлен»

Минеева одобрила появление в Москве «Мишлен»
Минеева одобрила появление в Москве «Мишлен»
Вчера, 13:18ОбществоФото: youtube.com
Появление в российской столице «Мишлен» будет способствовать усилению Москвы как точки притяжения и пространства высокой кухни. Эту точку зрения озвучила Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве.

По словам столичного бизнес-омбудсмена, появление «Мишлен» всем на пользу, об этом пишет tass.ru. Татьяна Минеева считает, что это позволит мотивировать шефов создавать аутентичную кухню, выстроенную на качественных локальных продуктах. «Один из основных запросов потребителей и туристов — новые гастрономические впечатления. Поэтому можно предсказать, что элементы высокой кухни будут все более проникать в различные форматы общепита», — сказала Минеева.

Столичный бизнес-омбудсмен назвала индустрию еды «индустрией впечатлений» и добавила, что необходимы гастрономические рестораны, заведения общественного питания с интересными меню. Не исключено, что по окончании пандемии люди увидят другую ресторанную отрасль с новыми привычками потребителей, добавила Татьяна Минеева и отметила: «Тренды видны уже сегодня».

«Делегация экосистемы делится кейсами во многих городах России. И можно сказать, что кухня, достойная самых высоких рейтингов, есть в различных регионах со своими традициями и местными продуктами», — отметила московский бизнес-омбудсмен.

Для проведения церемонии вручения звезд «Мишлен» кафе и ресторанам в Москве был выбран столичный концертный зал «Зарядье». Столичный градоначальник Сергей Собянин, открывая церемонию, отметил, что в течение последних шести лет число ресторанов в Москве выросло втрое, и они шагнули в список лучших в мире.

В первом выпуске гида Michelin в Москве оказались в общей сложности 69 ресторанов, 15 из них наградили знаком Bib Gourmand. Награду получают заведения, предлагающие отличные блюда по доступной цене: к примеру, обед менее двух тысяч рублей.

Двум ресторанам выдали две звезды: Artest-Chef’s Table (шеф-повар Артем Естафьев), а также Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких.

Семи ресторанам Москвы и их шеф-поварам досталось по одной звезде. Это Selfie и Анатолий Казаков, Beluga и Евгений Викентьев, White Rabbit и Владимир Мухин, Grand Cru и Давид Эммерле, Biologie и Екатерина Алехина, «Сахалин» и Алексей Когай, а также «Савва» и Андрей Шмаков.

Москва стала первым городом СНГ, где «Мишлен» наградит заведения своими звездами и специальными знаками, а Россия — 33-й страной, для городов которой создан гастрономический гид, самый авторитетный в мире.

Отмечается, что одна звезда «Мишлен» способна повысить доходы населения на 20%, две — на 40%. Трех звезд в столице, высшей награды, не удостоен никто. О таких поварах говорят, что «их кулинария возведена в ранг искусства».

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