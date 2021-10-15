Компактная главная и новое меню: ОК обновили мобильные приложения

Стартовая страница приложения стала лаконичнее: лента новостей и сервис «Моменты» теперь занимают почти весь экран, что позволяет сосредоточиться на просмотре контента сразу после входа в приложение. Обложка профиля пользователя теперь отображается только на его странице, а форма загрузки контента и создания публикаций переместилась в единый раздел «Поделиться с друзьями», который доступен по кнопке «плюс» в верхней части экрана.