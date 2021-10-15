ФСС: Выплаты пособий в Тюменской области осуществляются своевременно

Новая система стала особенно актуальна в условиях пандемии, когда многие компании испытывают экономические трудности, сообщает Nashgorod.ru.
С июля прошлого года Тюменская область перешла на прямые выплаты пособий от ФСС, а не работодателей. Таким образом, предприятия смогли не вынимать собственные средства из оборота на выплаты пособий, а сотрудники получать выплаты своевременно и в полном объеме.
Отмечается, что для осуществления выплат по закону отводится срок до 10 календарных дней со дня получения фондом от работодателя полного комплекта документов сотрудника. Однако, как отметила управляющий Тюменским отделением ФСС Динара Поштаренко, если данные о получателе пособий поступили без ошибок, фонд рассчитывает и перечисляет пособия в течение трех-четырех дней.
«Главное, что требуется от работодателя, — внимательно и ответственно подойти к заполнению реестров сведений, и тогда пособия будут выплачены в кратчайшие сроки», — завила Поштаренко.
Говоря о выплатах по уходу за ребенком, она отметила, что на их перечисление отводится срок с 1 по 15 число. Однако, подчеркнула Поштаренко, Тюменское отделение ФСС решило и этот вопрос.
«Мы также не ждем 15-го числа, а выплачиваем данное пособие 5 числа», — отмечает Динара Поштаренко.
После введения практики прямых выплат из ФСС жители Тюменской области отмечают, что это стало настоящей мерой господдержки как для работника, так и для работодателя. В течение года фондом было выплачено более 11 миллиардов рублей пособий различного вида. Больше всего средств, а именно семь миллиардов рублей, традиционно выплачиваются по временной нетрудоспособности. А на пособия в связи с материнством было направлено свыше трех миллиардов рублей.