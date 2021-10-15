ФСС: Выплаты пособий в Тюменской области осуществляются своевременно

После введения практики прямых выплат из ФСС жители Тюменской области отмечают, что это стало настоящей мерой господдержки как для работника, так и для работодателя. В течение года фондом было выплачено более 11 миллиардов рублей пособий различного вида. Больше всего средств, а именно семь миллиардов рублей, традиционно выплачиваются по временной нетрудоспособности. А на пособия в связи с материнством было направлено свыше трех миллиардов рублей.