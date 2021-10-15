Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова проиграла суд блогеру Потылицыну

В суд Сания Тимасова отправилась с целью защитить свои честь и достоинство, на которые блогер Андрей Потылицын посягнул в своих видеороликах.

Стало известно, что суд отклонил иск экс-кандидата в главы Башкирии и в депутаты Сании Тимасовой против блогера и политтехнолога Андрея Потылицына. Известно, что через суд Тимасова пыталась защитить свои честь и достоинство, на которые ведущий YouTube-канала посягнул, назвав женщину «фриком» и «городской сумасшедшей». Однако суд данные высказывания мужчины оскорблениями не посчитал, потому и отклонил иск. Отметим, что помимо Сании Тимасовой истцами выступили еще двое жителей Башкирии. — В шоковом состоянии на подгибающихся ногах я вышла из суда после оглашения результата нашего судебного процесса о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нам отказали в удовлетворении исковых требований по всем пунктам. Абсолютно по всем, — пишет Сания Тимасова у себя в социальных сетях. Известно, что теперь всем трем истцам по делу придется оплатить лингвистическую экспертизу, которая, по словам Тимасовой, составляет 36 тысяч рублей, и понести судебные расходы, к тому же сам Андрей Потылицын намерен выставить счет и за своих адвокатов. Между тем, экс-кандидат на пост главы Башкирии планирует данное решение суда обжаловать. — Естественно, что мы будем обжаловать решение и подавать аппеляцию. Но скажу честно после такого просто опускаются руки и теряется вера в то, что тебя и твое достоинство могут защитить, — заявляет Тимасова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter