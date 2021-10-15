Белгородская область планирует «клонировать» ковид-госпитали Башкирии

С намерением построить ковид-госпиталя по примеру больниц в Зубово и в Стерлитамаке Башкирию посетил замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров. Известно, что для строительства подобных инфекционных больниц планируется задействовать и республиканских подрядчиков.

Белгородская область намерена построить ковид-госпитали по примеру Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РБ. Отмечается, что с целью «клонировать» инфекционные госпиталя Зубово и Стерлитамака в республику прилетел замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров. — Мы приехали в Башкортостан не только для обмена опытом, но и с намерением клонировать объект в Белгородскую область. На сегодняшний день нам нужно как минимум два таких госпиталя, — заявил заместитель губернатора. Помимо этого, чиновник сообщил, что для строительства инфекционных госпиталей в области планируется задействовать и республиканских подрядчиков, потому что «что они понимают, как реализовать процесс так, чтобы это было максимально эффективно, быстро и качественно». Известно, что Владимиру Базарову была проведена и обзорная экскурсия по ковид-госпиталям, которая также включала в себя посещение «красной зоны». Отметим, что главный редактор Mkset также посетил «красную зону» Стерлитамакского госпиталя, где своими глаза увидел все происходящее и ценил масштаб четвертой волны пандемии коронавируса. Напомним, что ковид-госпиталя в Зубово и в Стерлитамаке были работают с 31 мая и 10 октября прошлого года соответственно. Как отмечает глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, только из госпиталя в Зубово было выписано 13 тысяч пациентов.

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