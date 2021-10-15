Башкирия вошла в рейтинг регионов с самыми жёсткими ограничениями по ковид

Напомним, что в Башкирии 1 октября были введены изменения в указ о повышенной готовности к ЧС. Так, с 4 октября по республике постепенно вводятся ограничительные меры, которые в конечном итоге позволят посещать такие общественные пространства как ТЦ, театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, СПА, салоны красоты и другие места только с сертификатом о вакцинации, либо справкой о перенесенном ковиде в течение последних 6 месяцев.