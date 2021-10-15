Башкирия получит бюджетный кредит 14,8 млрд руб на проекты строительства жилья

С помощью бюджетного кредита кредита в Уфе создадут пять новых объектов транспортной инфраструктуры и закупят 77 автобусов, это поможет решить вопросы с отсутствием транспортной доступности в некоторых районах города. Помимо этого планируется создание школы в микрорайоне «Кузнецовский затон», на это уйдет 385,5 млрд рублей частных инвестиций. Окончание строительства планируется в 2036 году.