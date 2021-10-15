Башкирия получит бюджетный кредит 14,8 млрд руб на проекты строительства жилья

Башкирия получит бюджетный кредит 14,8 млрд руб на проекты строительства жилья
Башкирия получит бюджетный кредит 14,8 млрд руб на проекты строительства жилья
Вчера, 09:23ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Строительные проекты уже запланированы в Уфе и Нефтекамске

30 сентября на заседании президиума Правительственной комиссии одобрили бюджетные кредиты девяти регионам, в том числе и Башкирии. Республика освоит бюджетный кредит для двух проектов в сфере жилстроя. Как сообщила пресс-служба Башкирии, общая сумма кредита составит 14,8 млрд рублей.

В Нефтекамске планируется ремонт изношенных очистных сооружений и создание главной канализационной насосной станции. Власти планируют привлечь для этого 72,3 млрд рублей частных инвестиций в застройку жилья. Вместе с этим будет создано четыре тысячи рабочих мест.

С помощью бюджетного кредита кредита в Уфе создадут пять новых объектов транспортной инфраструктуры и закупят 77 автобусов, это поможет решить вопросы с отсутствием транспортной доступности в некоторых районах города. Помимо этого планируется создание школы в микрорайоне «Кузнецовский затон», на это уйдет 385,5 млрд рублей частных инвестиций. Окончание строительства планируется в 2036 году.

– Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов, – сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

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