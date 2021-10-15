Башкирия получит бюджетный кредит 14,8 млрд руб на проекты строительства жилья

30 сентября на заседании президиума Правительственной комиссии одобрили бюджетные кредиты девяти регионам, в том числе и Башкирии. Республика освоит бюджетный кредит для двух проектов в сфере жилстроя. Как сообщила пресс-служба Башкирии, общая сумма кредита составит 14,8 млрд рублей.
В Нефтекамске планируется ремонт изношенных очистных сооружений и создание главной канализационной насосной станции. Власти планируют привлечь для этого 72,3 млрд рублей частных инвестиций в застройку жилья. Вместе с этим будет создано четыре тысячи рабочих мест.
С помощью бюджетного кредита кредита в Уфе создадут пять новых объектов транспортной инфраструктуры и закупят 77 автобусов, это поможет решить вопросы с отсутствием транспортной доступности в некоторых районах города. Помимо этого планируется создание школы в микрорайоне «Кузнецовский затон», на это уйдет 385,5 млрд рублей частных инвестиций. Окончание строительства планируется в 2036 году.
– Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов, – сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин.