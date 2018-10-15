Врио главы Башкирии Радий Хабиров получил советы от духовных лидеров

- Спасибо нашим уважаемым Талгат Хазрату и Владыке Никону за то, что смогли воскресным вечером принять меня и мы посоветовались по ряду важных вопросов. Они очень много делают для мира и межнационального согласия в нашей республике, - сделал запись на своей странице в Фейбуке по митогам встречи Радий Хабиров.