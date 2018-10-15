Врио главы Башкирии Радий Хабиров получил советы от духовных лидеров
Сегодня, 10:08ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба главы РБ
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Врио главы Башкирии встретился с Талгатом Таджуддином и митрополитом Никоном.
Сюжеты: Фотофакт
Накануне, 14 октября, врио главы республики Радий Хабиров встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман России, Верховным муфтием, Шейх-уль-Исламом Талгатом Таджуддином и главой Башкортостанской митрополии Московского патриархата Русской Православной Церкви, митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном.
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- Спасибо нашим уважаемым Талгат Хазрату и Владыке Никону за то, что смогли воскресным вечером принять меня и мы посоветовались по ряду важных вопросов. Они очень много делают для мира и межнационального согласия в нашей республике, - сделал запись на своей странице в Фейбуке по митогам встречи Радий Хабиров.
До этого Хабиров посетил несколько объектов "Башнефти".
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