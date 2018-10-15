В Уфе наградили парней, спасших девушку на Висячем камне

В поисково-спасательном отряде Уфы наградили благодарственными письмами двух парней, которые мужественно повели себя в экстремальной ситуации, сообщили в управлении гражданской защиты города.

9 сентября уфимцы Антон Савкин и Денис Михайловский плыли на лодке по реке Белой и увидели, что на правом берегу что-то стряслось. Когда они причалили, оказалось, что со скалы Висячий камень упала девушка. Молодые люди позвонили в экстренные службы, поддерживали со спасателями связь и наравне с профессионалами транспортировали девушку до катера.