В Уфе наградили парней, спасших девушку на Висячем камне

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Молодые люди плыли на лодке, когда увидели суету на берегу реки.
В поисково-спасательном отряде Уфы наградили благодарственными письмами двух парней, которые мужественно повели себя в экстремальной ситуации, сообщили в управлении гражданской защиты города.
9 сентября уфимцы Антон Савкин и Денис Михайловский плыли на лодке по реке Белой и увидели, что на правом берегу что-то стряслось. Когда они причалили, оказалось, что со скалы Висячий камень упала девушка. Молодые люди позвонили в экстренные службы, поддерживали со спасателями связь и наравне с профессионалами транспортировали девушку до катера.
Их неравнодушие и желание помочь отметили перед личным составом Поисково-спасательного отряда: за мужественность и активную гражданскую позицию молодые люди были награждены благодарственными письмами.
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